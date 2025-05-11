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Курица из двух ингредиентов, которую все принимают за блюдо с секретом — но его нет

1:37
Еда

После долгого дня хочется чего-то вкусного, но без сложностей. И тут на выручку приходит мой личный фаворит — курица с кинзой и лаймом. Готовится элементарно, запоминается с первого раза, а вкус — яркий, сочный и свежий, как лето в тарелке.

Запечённая курица
Фото: flickr.com by jules, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица

Маринуется она всего 15 минут, а потом запекается до золотистой корочки. Аромат? Такой, что соседи могут заглянуть на запах.

Заправка с лаймом и кинзой делает всё: она карамелизуется, пропитывает мясо цитрусовым вкусом и превращается в нежный соус. Его можно собрать со дна формы и щедро полить сверху — будет ещё вкуснее.

Что понадобится

  • 4 куриные грудки без костей и кожи

  • 1/2 стакана заправки с кинзой и лаймом

  • Немного свежей кинзы и лайм — по желанию

Курицу положите в форму, полейте заправкой и тщательно перемешайте. Накройте и оставьте мариноваться в холодильнике от 15 минут до 3 часов. Дольше не стоит — мясо может стать рыхлым.

Разогрейте духовку до 220 °C, снимите крышку и запекайте около 30 минут, пока грудки не станут румяными и прожаренными внутри (температура — 74 °C). Перед подачей дайте мясу постоять 5 минут.

С чем подавать

Эта курица отлично идёт в тако, в миске с рисом и салатом, с фасолью, сальсой и даже просто с гарниром. Особенно хорош вариант с кокосовым рисом — лайм в заправке заиграет ещё ярче.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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