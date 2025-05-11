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Один секрет — и лосось не сушится, не прилипает и не надоедает: готов за считанные минуты

1:44
Еда

Лосось — не просто модная рыба, а кладезь белка и омега-3. Но сколько можно готовить его одним и тем же способом? Жареный, варёный, запечённый — уже не удивляет. А вот один неожиданный ингредиент превращает его во вкусную сенсацию за каких-то пять минут.

Лосось
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лосось

Кенджи Лопес из Serious Eats уверяет: мисо — это не просто паста, а магия. Она делает рыбу сочной, ароматной и абсолютно новой по вкусу. Мисо размягчает белки в филе, удерживает влагу и действует как "тепловой щит", позволяя лососю прожариваться равномерно, без пересушивания.

Важно только одно — берите толстое филе, от 2,5 до 5 см. Тонкое просто не выдержит этого приёма.

Вот что нужно

  • 1/4 стакана белого или красного мисо

  • 1/3 стакана саке

  • 1 ст. л. соевого соуса

  • 2 ст. л. растительного масла

  • 1/4 стакана сахара

  • 4 филе лосося без кожи

Смешайте всё до однородности и покройте рыбу со всех сторон. Лучше всего замариновать хотя бы на полчаса — а можно и до двух суток. Но даже экспресс-версия даёт шикарный результат.

Перед готовкой снимите лишний маринад, оставив тонкий слой. Выложите филе на фольгу — она упростит уборку и поможет равномерно запечь рыбу. Запекайте при 180°C или под грилем около пяти минут, пока не появится аппетитная корочка, а середина станет тёплой.

Если края подрумянились быстрее — заверните их в фольгу, пусть остальные части догоняют.

Уточнения

Атлантический лосось или озёрный лосось, или сёмга (лат. Salmo salar), — вид лососёвых рыб из рода лососей.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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