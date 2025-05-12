Он лежит почти на каждой кухне — но вы точно не догадываетесь, что он делает с организмом

Каждый день миллионы людей без раздумий добавляют лук в супы, салаты и жаркое. А знаете ли вы, что у этого простого овоща — двойное лицо? С одной стороны, он настоящая находка для здоровья, с другой — может обострить серьёзные недуги.
Лук — источник кверцетина, мощного антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, снижает давление, защищает от диабета и даже препятствует развитию опухолей. Его характерный вкус и аромат — заслуга соединений серы, в том числе аллицина. Именно он наделяет лук антибактериальными и противораковыми свойствами, а ещё помогает снижать холестерин.
Кроме того, в луке есть:
витамин C — поддержка иммунитета,
фолиевая кислота — важна во время беременности,
железо — необходимо для крови,
клетчатка — помогает кишечнику и снижает холестерин.
Красный лук содержит антоцианы, зелёный — бета-каротин. Всё это делает овощ настоящим "здоровым коктейлем".
Он помогает справляться с простудами, гриппом и воспалениями. Отлично очищает дыхательные пути и ускоряет выздоровление. Лук можно использовать наружно — он снимает зуд после укусов насекомых, уменьшает отёки и борется с кожными воспалениями. А его пребиотики (фруктаны) восстанавливают кишечную микрофлору после антибиотиков.
При всех плюсах лук — не для всех. Людям с проблемами ЖКТ, особенно при синдроме раздражённого кишечника, SIBO или гастроэзофагеальном рефлюксе, стоит быть осторожнее. Фруктаны могут вызывать вздутие, боли, диарею или запор. Осторожность нужна и при заболеваниях почек и сердечной недостаточности.
Лук — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые семейства амариллисовые порядка спаржецветные.
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