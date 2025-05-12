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Он лежит почти на каждой кухне — но вы точно не догадываетесь, что он делает с организмом

1:56
Еда

Каждый день миллионы людей без раздумий добавляют лук в супы, салаты и жаркое. А знаете ли вы, что у этого простого овоща — двойное лицо? С одной стороны, он настоящая находка для здоровья, с другой — может обострить серьёзные недуги.

Красный лук
Фото: Designed by Freepik by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красный лук

Что скрывается под шелухой

Лук — источник кверцетина, мощного антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, снижает давление, защищает от диабета и даже препятствует развитию опухолей. Его характерный вкус и аромат — заслуга соединений серы, в том числе аллицина. Именно он наделяет лук антибактериальными и противораковыми свойствами, а ещё помогает снижать холестерин.

Кроме того, в луке есть:

  • витамин C — поддержка иммунитета,

  • фолиевая кислота — важна во время беременности,

  • железо — необходимо для крови,

  • клетчатка — помогает кишечнику и снижает холестерин.

Красный лук содержит антоцианы, зелёный — бета-каротин. Всё это делает овощ настоящим "здоровым коктейлем".

Когда лук — лекарство

Он помогает справляться с простудами, гриппом и воспалениями. Отлично очищает дыхательные пути и ускоряет выздоровление. Лук можно использовать наружно — он снимает зуд после укусов насекомых, уменьшает отёки и борется с кожными воспалениями. А его пребиотики (фруктаны) восстанавливают кишечную микрофлору после антибиотиков.

Но не всем по зубам

При всех плюсах лук — не для всех. Людям с проблемами ЖКТ, особенно при синдроме раздражённого кишечника, SIBO или гастроэзофагеальном рефлюксе, стоит быть осторожнее. Фруктаны могут вызывать вздутие, боли, диарею или запор. Осторожность нужна и при заболеваниях почек и сердечной недостаточности.

Уточнения

Лук — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые семейства амариллисовые порядка спаржецветные.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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