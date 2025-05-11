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Клубничный тарт от лучшего кондитера мира: рецепт с душой

Еда

Известный французский кондитер Язид Ишемраен, признанный одним из лучших в мире, поделился своим уникальным рецептом клубничного тарта. Этот десерт не только поражает вкусом, но и рассказывает личную историю шефа, отражая его путь от трудного детства до вершины кулинарного мастерства.

Клубничный тарт
Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Клубничный тарт

Клубничный тарт Язида Ишемраена: десерт с ароматом души

Язид Ишемраен, обладатель восьми кондитерских по всему миру и 1,6 миллиона подписчиков в Instagram, создал этот тарт, вдохновившись парфюмерной композицией Rose Chérie от Guerlain. Он стремился передать через десерт эмоции, сравнимые с нотами парфюма: клубника, миндаль, гибискус, роза и малина.

Основные компоненты:

  • Основа: эльзасское песочное тесто с фундуком, на 10% более маслянистое, чем обычное, для насыщенного вкуса.

  • Крем: фермерские сливки с горьким миндалём.

  • Начинка: свежие клубника и малина, пропитанные гибискусом.

  • Соус: клубничный с лёгкой кислинкой лимона и ароматом розы.

При подаче в ресторане Royal Monceau десерт сопровождается распылением аромата Rose Chérie на салфетку, чтобы усилить вкусовые ощущения.

Уточнения

Тaрт (фр. tarte) — типичный для французской кухни открытый пирог из песочного или любого другого теста.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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