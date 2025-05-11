Клубничный тарт от лучшего кондитера мира: рецепт с душой

Известный французский кондитер Язид Ишемраен, признанный одним из лучших в мире, поделился своим уникальным рецептом клубничного тарта. Этот десерт не только поражает вкусом, но и рассказывает личную историю шефа, отражая его путь от трудного детства до вершины кулинарного мастерства.

Фото: Designed by Freepik by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный тарт

Клубничный тарт Язида Ишемраена: десерт с ароматом души

Язид Ишемраен, обладатель восьми кондитерских по всему миру и 1,6 миллиона подписчиков в Instagram, создал этот тарт, вдохновившись парфюмерной композицией Rose Chérie от Guerlain. Он стремился передать через десерт эмоции, сравнимые с нотами парфюма: клубника, миндаль, гибискус, роза и малина.

Основные компоненты:

Основа : эльзасское песочное тесто с фундуком, на 10% более маслянистое, чем обычное, для насыщенного вкуса.

Крем : фермерские сливки с горьким миндалём.

Начинка : свежие клубника и малина, пропитанные гибискусом.

Соус: клубничный с лёгкой кислинкой лимона и ароматом розы.

При подаче в ресторане Royal Monceau десерт сопровождается распылением аромата Rose Chérie на салфетку, чтобы усилить вкусовые ощущения.