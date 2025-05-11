Забытый итальянский десерт, который вкуснее тирамису

Torta della nonna — это традиционный итальянский пирог, состоящий из хрустящей песочной основы, наполненной нежным заварным кремом с ароматом лимона и посыпанной сверху кедровыми орешками и сахарной пудрой. Этот десерт популярен в Тоскане и часто подаётся в качестве завершения семейного обеда.
Песочное тесто (pasta frolla)
Заварной крем с ванилью и лимонной цедрой
Кедровые орешки
Сахарная пудра для посыпки
Приготовьте песочное тесто и выложите его в форму для выпечки.
Приготовьте заварной крем, ароматизируя его ванилью и лимонной цедрой.
Вылейте крем на основу из теста.
Накройте пирог вторым слоем теста, украсьте кедровыми орешками.
Выпекайте до золотистой корочки.
После остывания посыпьте сахарной пудрой.
Этот пирог идеально сочетается с чашкой кофе или десертным вином.
Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.
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