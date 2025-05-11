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Забытый итальянский десерт, который вкуснее тирамису

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Еда

Torta della nonna — это традиционный итальянский пирог, состоящий из хрустящей песочной основы, наполненной нежным заварным кремом с ароматом лимона и посыпанной сверху кедровыми орешками и сахарной пудрой. Этот десерт популярен в Тоскане и часто подаётся в качестве завершения семейного обеда.

Замешивание теста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Замешивание теста

Ингредиенты

  • Песочное тесто (pasta frolla)

  • Заварной крем с ванилью и лимонной цедрой

  • Кедровые орешки

  • Сахарная пудра для посыпки

Приготовление

  1. Приготовьте песочное тесто и выложите его в форму для выпечки.

  2. Приготовьте заварной крем, ароматизируя его ванилью и лимонной цедрой.

  3. Вылейте крем на основу из теста.

  4. Накройте пирог вторым слоем теста, украсьте кедровыми орешками.

  5. Выпекайте до золотистой корочки.

  6. После остывания посыпьте сахарной пудрой.

Этот пирог идеально сочетается с чашкой кофе или десертным вином.

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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