Забытый итальянский десерт, который вкуснее тирамису

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Torta della nonna — это традиционный итальянский пирог, состоящий из хрустящей песочной основы, наполненной нежным заварным кремом с ароматом лимона и посыпанной сверху кедровыми орешками и сахарной пудрой. Этот десерт популярен в Тоскане и часто подаётся в качестве завершения семейного обеда.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Замешивание теста

Ингредиенты

Песочное тесто (pasta frolla)

Заварной крем с ванилью и лимонной цедрой

Кедровые орешки

Сахарная пудра для посыпки

Приготовление

Приготовьте песочное тесто и выложите его в форму для выпечки. Приготовьте заварной крем, ароматизируя его ванилью и лимонной цедрой. Вылейте крем на основу из теста. Накройте пирог вторым слоем теста, украсьте кедровыми орешками. Выпекайте до золотистой корочки. После остывания посыпьте сахарной пудрой.

Этот пирог идеально сочетается с чашкой кофе или десертным вином.

Уточнения

Тирамису́ (итал. tiramisù, «вознеси меня» от гл. tira — тяни, mi — меня, su — вверх) — итальянский многослойный десерт, в состав которого входят сыр маскарпоне, кофе (обычно эспрессо), куриные яйца, сахар и печенье савоярди.

