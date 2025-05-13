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Гриль по-быстрому: сосиски, которые не испортят пикник

1:29
Еда

Шашлык — это, конечно, классика. Но иногда времени на маринад и мангал нет. А вот пожарить сосиски на костре — проще некуда. Главное — выбрать такие, после которых не придётся гуглить "что выпить от тяжести в животе".

сосиски
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сосиски

О том, какие сосиски можно есть спокойно, рассказала диетолог Марият Мухина. И да, не все одинаково вредны.

Как отличить нормальные сосиски от сомнительных

  1. Цвет
    Хорошие сосиски — не розовые, а ближе к серому.
    Если цвет яркий, это почти всегда означает наличие нитритов и красителей.

  2. Запах
    Он должен быть нейтральным, мясным.
    Любые "ароматы дыма", химозные нотки или странная сладость — повод пройти мимо.

  3. Состав
    В составе не должно быть мяса механической обвалки. Только полноценный белок.
    Сосиски по ГОСТу — это мясо, специи, соль. Без глутамата и усилителей вкуса.

А что полезного

Если всё по уму, в хороших сосисках можно найти:

  • витамины A, D, E

  • кальций

  • натуральную глутаминовую кислоту — ту самую, что есть в пармезане и водорослях

То есть это может быть не просто "не вредно”, а даже с пользой, особенно если взять к ним овощи и отказаться от кетчупа с консервантами.

Как готовить

  • На решётке

  • На палке

  • В фольге — для сочности

Главное — не пережарить, иначе даже хорошие сосиски станут резиновыми.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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