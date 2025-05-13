Гриль по-быстрому: сосиски, которые не испортят пикник

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Шашлык — это, конечно, классика. Но иногда времени на маринад и мангал нет. А вот пожарить сосиски на костре — проще некуда. Главное — выбрать такие, после которых не придётся гуглить "что выпить от тяжести в животе".

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сосиски

О том, какие сосиски можно есть спокойно, рассказала диетолог Марият Мухина. И да, не все одинаково вредны.

Как отличить нормальные сосиски от сомнительных

Цвет

Хорошие сосиски — не розовые, а ближе к серому.

Если цвет яркий, это почти всегда означает наличие нитритов и красителей. Запах

Он должен быть нейтральным, мясным.

Любые "ароматы дыма", химозные нотки или странная сладость — повод пройти мимо. Состав

В составе не должно быть мяса механической обвалки. Только полноценный белок.

Сосиски по ГОСТу — это мясо, специи, соль. Без глутамата и усилителей вкуса.

А что полезного

Если всё по уму, в хороших сосисках можно найти:

витамины A, D, E

кальций

натуральную глутаминовую кислоту — ту самую, что есть в пармезане и водорослях

То есть это может быть не просто "не вредно”, а даже с пользой, особенно если взять к ним овощи и отказаться от кетчупа с консервантами.

Как готовить

На решётке

На палке

В фольге — для сочности

Главное — не пережарить, иначе даже хорошие сосиски станут резиновыми.