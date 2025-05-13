Гриль по-быстрому: сосиски, которые не испортят пикник

Шашлык — это, конечно, классика. Но иногда времени на маринад и мангал нет. А вот пожарить сосиски на костре — проще некуда. Главное — выбрать такие, после которых не придётся гуглить "что выпить от тяжести в животе".
О том, какие сосиски можно есть спокойно, рассказала диетолог Марият Мухина. И да, не все одинаково вредны.
Цвет
Хорошие сосиски — не розовые, а ближе к серому.
Если цвет яркий, это почти всегда означает наличие нитритов и красителей.
Запах
Он должен быть нейтральным, мясным.
Любые "ароматы дыма", химозные нотки или странная сладость — повод пройти мимо.
Состав
В составе не должно быть мяса механической обвалки. Только полноценный белок.
Сосиски по ГОСТу — это мясо, специи, соль. Без глутамата и усилителей вкуса.
Если всё по уму, в хороших сосисках можно найти:
витамины A, D, E
кальций
натуральную глутаминовую кислоту — ту самую, что есть в пармезане и водорослях
То есть это может быть не просто "не вредно”, а даже с пользой, особенно если взять к ним овощи и отказаться от кетчупа с консервантами.
На решётке
На палке
В фольге — для сочности
Главное — не пережарить, иначе даже хорошие сосиски станут резиновыми.
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