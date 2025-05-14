Кулинарный закон: кто первым в масло — лук или чеснок

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Лук и чеснок — пара, которая встречается почти в каждом рецепте. Но вот вопрос: что первым — лук или чеснок? Один даёт аромат, другой — основу вкуса. Но если перепутать порядок, вместо золотистой зажарки получится горькая каша с запахом подгорелого фиаско.

Фото: commons.wikimedia.org by Ivanov.A.S.1993, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чеснок

Главное правило: сначала — лук

Даже без диплома повара ясно: луку нужно время, а чесноку — ровно три минуты славы.

Почему так

Лук должен размягчиться, отдать влагу и чуть карамелизоваться. Это занимает 5–7 минут.

Чеснок — нежный. Ему хватает буквально 2–3 минуты, чтобы раскрыться. Потом он начинает гореть и горчить.

Идеальный порядок:

На сковородку — лук. Жарим до прозрачности или золотистой корочки. Добавляем мелко порубленный чеснок — и жарим максимум 2–3 минуты. Всё. Дальше добавляй, что хочешь — мясо, овощи, рис, пасту.

Маленькие, но важные советы:

Не режь лук слишком мелко — превратится в пюре.

Чеснок лучше добавлять ближе к середине жарки, а не в начале.

Если не любишь лук — попробуй шалот, фенхель, порей или лук-порей.

Если не любишь чеснок — его можно натереть, прогреть в масле и убрать. Вкус останется, запах — минимальный.