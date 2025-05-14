Кулинарный закон: кто первым в масло — лук или чеснок

Лук и чеснок — пара, которая встречается почти в каждом рецепте. Но вот вопрос: что первым — лук или чеснок? Один даёт аромат, другой — основу вкуса. Но если перепутать порядок, вместо золотистой зажарки получится горькая каша с запахом подгорелого фиаско.
Даже без диплома повара ясно: луку нужно время, а чесноку — ровно три минуты славы.
Почему так
Лук должен размягчиться, отдать влагу и чуть карамелизоваться. Это занимает 5–7 минут.
Чеснок — нежный. Ему хватает буквально 2–3 минуты, чтобы раскрыться. Потом он начинает гореть и горчить.
На сковородку — лук. Жарим до прозрачности или золотистой корочки.
Добавляем мелко порубленный чеснок — и жарим максимум 2–3 минуты.
Всё. Дальше добавляй, что хочешь — мясо, овощи, рис, пасту.
Не режь лук слишком мелко — превратится в пюре.
Чеснок лучше добавлять ближе к середине жарки, а не в начале.
Если не любишь лук — попробуй шалот, фенхель, порей или лук-порей.
Если не любишь чеснок — его можно натереть, прогреть в масле и убрать. Вкус останется, запах — минимальный.
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