Меньше костей, больше вкуса: какая рыба хороша для мангала

Если ты думаешь, что на углях можно жарить только мясо — у нас для тебя плохие новости. Шеф-повар Станислав Балаев уверяет: хорошая рыба на костре — это кайф. Главное — выбрать правильно, не переборщить со специями и не угробить нежное филе сильным жаром.
Нежная, жирная, с тонким вкусом.
Как готовить:
Посолить
В брюшко — лимон, чеснок, зелень
Жарить 10-15 минут на слабом жару
Получается: вкусно, ароматно, без масла и лишнего шума.
Мало костей, хорошо держат форму.
Сибас — лучше в фольге с вином, лаймом, розовым перцем
Дорадо — идеальна на решётке: не развалится, останется сочной
Для тех, кто любит рыбу в формате стейка.
Толстая, сочная, не разваливается. Отлично идёт с лимоном и маслом.
Тигровые креветки — быстрые и эффектные
Кальмары — главное не пересушить
Осьминог — если умеешь, ты король костра
Маринад: сметана + майонез + лук + карри
Подача: зависть у соседей по поляне — в комплекте
Упругая мякоть
Чистые, блестящие глаза
Розовые жабры
И да, никакой рыбы с запахом "болота". Если речная — выручит соевый соус, паприка и щепотка зелени.
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