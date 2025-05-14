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Меньше костей, больше вкуса: какая рыба хороша для мангала

1:35
Еда

Если ты думаешь, что на углях можно жарить только мясо — у нас для тебя плохие новости. Шеф-повар Станислав Балаев уверяет: хорошая рыба на костре — это кайф. Главное — выбрать правильно, не переборщить со специями и не угробить нежное филе сильным жаром.

рыба на мангале
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рыба на мангале

Что жарить

1. Форель (особенно карельская)

Нежная, жирная, с тонким вкусом.

Как готовить:

  • Посолить

  • В брюшко — лимон, чеснок, зелень

  • Жарить 10-15 минут на слабом жару

Получается: вкусно, ароматно, без масла и лишнего шума.

2. Сибас или дорадо

Мало костей, хорошо держат форму.

  • Сибас — лучше в фольге с вином, лаймом, розовым перцем

  • Дорадо — идеальна на решётке: не развалится, останется сочной

3. Зубатка

Для тех, кто любит рыбу в формате стейка.
Толстая, сочная, не разваливается. Отлично идёт с лимоном и маслом.

4. Морепродукты на пикнике

  • Тигровые креветки — быстрые и эффектные

  • Кальмары — главное не пересушить

  • Осьминог — если умеешь, ты король костра

5. Осетрина - для тех, кто пришёл "по-царски"

Маринад: сметана + майонез + лук + карри
Подача: зависть у соседей по поляне — в комплекте

Важный момент — свежесть

  • Упругая мякоть

  • Чистые, блестящие глаза

  • Розовые жабры

И да, никакой рыбы с запахом "болота". Если речная — выручит соевый соус, паприка и щепотка зелени.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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