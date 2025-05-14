Меньше костей, больше вкуса: какая рыба хороша для мангала

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты думаешь, что на углях можно жарить только мясо — у нас для тебя плохие новости. Шеф-повар Станислав Балаев уверяет: хорошая рыба на костре — это кайф. Главное — выбрать правильно, не переборщить со специями и не угробить нежное филе сильным жаром.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рыба на мангале

Что жарить

1. Форель (особенно карельская)

Нежная, жирная, с тонким вкусом.

Как готовить:

Посолить

В брюшко — лимон, чеснок, зелень

Жарить 10-15 минут на слабом жару

Получается: вкусно, ароматно, без масла и лишнего шума.

2. Сибас или дорадо

Мало костей, хорошо держат форму.

Сибас — лучше в фольге с вином, лаймом, розовым перцем

Дорадо — идеальна на решётке: не развалится, останется сочной

3. Зубатка

Для тех, кто любит рыбу в формате стейка.

Толстая, сочная, не разваливается. Отлично идёт с лимоном и маслом.

4. Морепродукты на пикнике

Тигровые креветки — быстрые и эффектные

Кальмары — главное не пересушить

Осьминог — если умеешь, ты король костра

5. Осетрина - для тех, кто пришёл "по-царски"

Маринад: сметана + майонез + лук + карри

Подача: зависть у соседей по поляне — в комплекте

Важный момент — свежесть

Упругая мякоть

Чистые, блестящие глаза

Розовые жабры

И да, никакой рыбы с запахом "болота". Если речная — выручит соевый соус, паприка и щепотка зелени.