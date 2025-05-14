К шашлыку, рыбе и даже к хлебу — соус, который всех удивит

Если ты ищешь что-то к шашлыку, рыбе или просто к кусочку хлеба, забудь про магазинный майонез. Есть штука поинтереснее — творожный дип с луком, который делается за пару минут, но вкус — как будто ты шеф с телека.
1 пучок зелёного лука
150 г жирного творога
1 ч. л. сметаны или греческого йогурта
Сок и цедра 1/2 лимона
Соль и чёрный перец — по вкусу
1. У лука отрежь белые стебли, зелёные — мелко поруби. Чуть-чуть оставь для украшения.
2. В миске смешай:
3. Взбей всё до однородной, гладкой массы. Можешь блендером, можешь ложкой — как нравится.
С шашлыком — идеально
С рыбой — прямо просится
С хрустящим хлебом — как завтрак богов
С овощами — огурцы, морковь, сельдерей — пойдёт враз
Нежный
Свежий
Без майонеза
Делается за 3 минуты, но выглядит как закуска с дегустации
Можно хранить в банке пару дней и есть ложкой из холодильника (но никто не узнает)
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