К шашлыку, рыбе и даже к хлебу — соус, который всех удивит

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты ищешь что-то к шашлыку, рыбе или просто к кусочку хлеба, забудь про магазинный майонез. Есть штука поинтереснее — творожный дип с луком, который делается за пару минут, но вкус — как будто ты шеф с телека.

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain творожный дип с луком

Что нужно:

1 пучок зелёного лука

150 г жирного творога

1 ч. л. сметаны или греческого йогурта

Сок и цедра 1/2 лимона

Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. У лука отрежь белые стебли, зелёные — мелко поруби. Чуть-чуть оставь для украшения.

2. В миске смешай:

творог

сметану

лимонный сок и цедру

соль, перец

большую часть рубленого лука

3. Взбей всё до однородной, гладкой массы. Можешь блендером, можешь ложкой — как нравится.

С чем подавать

С шашлыком — идеально

С рыбой — прямо просится

С хрустящим хлебом — как завтрак богов

С овощами — огурцы, морковь, сельдерей — пойдёт враз

Чем хорош

Нежный

Свежий

Без майонеза

Делается за 3 минуты, но выглядит как закуска с дегустации

Можно хранить в банке пару дней и есть ложкой из холодильника (но никто не узнает)