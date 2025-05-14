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К шашлыку, рыбе и даже к хлебу — соус, который всех удивит

1:15
Еда

Если ты ищешь что-то к шашлыку, рыбе или просто к кусочку хлеба, забудь про магазинный майонез. Есть штука поинтереснее — творожный дип с луком, который делается за пару минут, но вкус — как будто ты шеф с телека.

творожный дип с луком
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
творожный дип с луком

Что нужно:

  • 1 пучок зелёного лука

  • 150 г жирного творога

  • 1 ч. л. сметаны или греческого йогурта

  • Сок и цедра 1/2 лимона

  • Соль и чёрный перец — по вкусу

Как готовить:

1. У лука отрежь белые стебли, зелёные — мелко поруби. Чуть-чуть оставь для украшения.

2. В миске смешай:

  • творог
  • сметану
  • лимонный сок и цедру
  • соль, перец
  • большую часть рубленого лука

3. Взбей всё до однородной, гладкой массы. Можешь блендером, можешь ложкой — как нравится.

С чем подавать

  • С шашлыком — идеально

  • С рыбой — прямо просится

  • С хрустящим хлебом — как завтрак богов

  • С овощами — огурцы, морковь, сельдерей — пойдёт враз

Чем хорош

  • Нежный

  • Свежий

  • Без майонеза

  • Делается за 3 минуты, но выглядит как закуска с дегустации

  • Можно хранить в банке пару дней и есть ложкой из холодильника (но никто не узнает)

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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