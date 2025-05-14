Съели лук — и про шашлык забыли: рецепт, который спасёт пикник

Если шашлык — это король пикника, то маринованный лук — его лучший друг. Хрустящий, пикантный, с лёгкой сладостью и без ядерной горечи. Но чтобы всё получилось правильно, нужно знать пару секретов, которыми делится шеф-повар Станислав Аркатов.
Белый репчатый — классика.
Красный — для тех, кто любит лёгкую сладость и красивый цвет в тарелке.
Режем кольцами или полукольцами — на вкус не влияет, но на эстетику влияет сильно.
Всё просто:
1. В кастрюле смешиваем:
2. Кипятим эту смесь.
3. Заливаем лук — он должен полностью погрузиться в маринад.
4. Остужаем и даём настояться минимум 1 час, лучше — ночь.
Вместо обычного уксуса — гранатовый, а вместо простого сахара — тростниковый.
Добавки по вкусу:
Лучше всего — в стеклянной банке с крышкой.
Хочешь хранить до 3 недель? Стерилизуй банку (110 °C в духовке, 15–20 мин).
На пару дней хватит и чистого контейнера.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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