Съели лук — и про шашлык забыли: рецепт, который спасёт пикник

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Если шашлык — это король пикника, то маринованный лук — его лучший друг. Хрустящий, пикантный, с лёгкой сладостью и без ядерной горечи. Но чтобы всё получилось правильно, нужно знать пару секретов, которыми делится шеф-повар Станислав Аркатов.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain маринованный лук

Какой лук брать

Белый репчатый — классика.

Красный — для тех, кто любит лёгкую сладость и красивый цвет в тарелке.

Режем кольцами или полукольцами — на вкус не влияет, но на эстетику влияет сильно.

Базовый маринад:

Всё просто:

1. В кастрюле смешиваем:

воду

уксус (не переборщи — хватит 2–3 ст. л. на стакан воды)

сахар

соль

2. Кипятим эту смесь.

3. Заливаем лук — он должен полностью погрузиться в маринад.

4. Остужаем и даём настояться минимум 1 час, лучше — ночь.

Хочешь по-особенному? Вот апгрейд от шефа:

Вместо обычного уксуса — гранатовый, а вместо простого сахара — тростниковый.

Добавки по вкусу:

семена горчицы

кориандр

чёрный перец горошком

хлопья чили

тимьян или розмарин

свежая зелень — сверху, а не внутрь

Где и как хранить

Лучше всего — в стеклянной банке с крышкой.

Хочешь хранить до 3 недель? Стерилизуй банку (110 °C в духовке, 15–20 мин).

На пару дней хватит и чистого контейнера.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



