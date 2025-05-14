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Съели лук — и про шашлык забыли: рецепт, который спасёт пикник

1:29
Еда

Если шашлык — это король пикника, то маринованный лук — его лучший друг. Хрустящий, пикантный, с лёгкой сладостью и без ядерной горечи. Но чтобы всё получилось правильно, нужно знать пару секретов, которыми делится шеф-повар Станислав Аркатов.

маринованный лук
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
маринованный лук

Какой лук брать

  • Белый репчатый — классика.

  • Красный — для тех, кто любит лёгкую сладость и красивый цвет в тарелке.

Режем кольцами или полукольцами — на вкус не влияет, но на эстетику влияет сильно.

Базовый маринад:

Всё просто:

1. В кастрюле смешиваем:

  • воду
  • уксус (не переборщи — хватит 2–3 ст. л. на стакан воды)
  • сахар
  • соль

2. Кипятим эту смесь.

3. Заливаем лук — он должен полностью погрузиться в маринад.

4. Остужаем и даём настояться минимум 1 час, лучше — ночь.

Хочешь по-особенному? Вот апгрейд от шефа:

Вместо обычного уксуса — гранатовый, а вместо простого сахара — тростниковый.

Добавки по вкусу:

  • семена горчицы
  • кориандр
  • чёрный перец горошком
  • хлопья чили
  • тимьян или розмарин
  • свежая зелень — сверху, а не внутрь

Где и как хранить

  • Лучше всего — в стеклянной банке с крышкой.

  • Хочешь хранить до 3 недель? Стерилизуй банку (110 °C в духовке, 15–20 мин).

  • На пару дней хватит и чистого контейнера.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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