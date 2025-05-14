Думали — одна тушёнка? Российские солдаты уже давно едят по меню, как в санатории

Нет, солдат не питается одной тушёнкой и вчерашним хлебом. Современное армейское меню — это полноценные три приёма пищи, где есть и суп, и котлеты, и даже чай с сахаром. В казарме или в полевых условиях — распорядок строгий, но поесть дают обязательно. Причём часто вкусно.
Солдата поднимают рано, и завтрак должен быть основательным:
Крупы или макароны
Котлета, сосиска или курица
Варёное яйцо, масло, сыр
Хлеб, булочка
Напиток — какао, чай или кофе с молоком
Не ресторан, но голодным не уйдёшь.
Обед — два блюда и салат:
Первое: борщ, щи, рассольник или суп с крупой
Второе: каша или макароны с курицей или рыбой
Салат: овощной или винегрет
Компот из сухофруктов
Сытно, тепло и по расписанию. Вариантов много, меню меняется.
Завершение дня — тоже с горячим:
Овощное рагу, тушёная капуста
Картошка, вареники, каша
Котлеты, тефтели или рыба
Чай или сок
Если служба тяжёлая — порции увеличивают. А в некоторых частях — вообще "шведский стол", где можно взять добавку без проблем.
Есть и вегетарианские опции - тем же меню, но без мяса
Готовят специально обученные повара, иногда помогают призывники
В полевых условиях меню проще, но калорийность соблюдается всегда
Столо́вая — предприятие общественного питания. Общедоступные столовые обслуживают всех желающих во время работы заведения.
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