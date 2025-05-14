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Думали — одна тушёнка? Российские солдаты уже давно едят по меню, как в санатории

1:41
Еда

Нет, солдат не питается одной тушёнкой и вчерашним хлебом. Современное армейское меню — это полноценные три приёма пищи, где есть и суп, и котлеты, и даже чай с сахаром. В казарме или в полевых условиях — распорядок строгий, но поесть дают обязательно. Причём часто вкусно.

Столовая
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Столовая

Завтрак — сытный старт в 7:40

Солдата поднимают рано, и завтрак должен быть основательным:

  • Крупы или макароны

  • Котлета, сосиска или курица

  • Варёное яйцо, масло, сыр

  • Хлеб, булочка

  • Напиток — какао, чай или кофе с молоком

Не ресторан, но голодным не уйдёшь.

Обед — горячий и полноценный (14:10)

Обед — два блюда и салат:

  • Первое: борщ, щи, рассольник или суп с крупой

  • Второе: каша или макароны с курицей или рыбой

  • Салат: овощной или винегрет

  • Компот из сухофруктов

Сытно, тепло и по расписанию. Вариантов много, меню меняется.

Ужин — не просто перекус (18:20)

Завершение дня — тоже с горячим:

  • Овощное рагу, тушёная капуста

  • Картошка, вареники, каша

  • Котлеты, тефтели или рыба

  • Чай или сок

Если служба тяжёлая — порции увеличивают. А в некоторых частях — вообще "шведский стол", где можно взять добавку без проблем.

Особенности:

  • Есть и вегетарианские опции - тем же меню, но без мяса

  • Готовят специально обученные повара, иногда помогают призывники

  • В полевых условиях меню проще, но калорийность соблюдается всегда

Уточнения

Столо́вая — предприятие общественного питания. Общедоступные столовые обслуживают всех желающих во время работы заведения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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