Думали — одна тушёнка? Российские солдаты уже давно едят по меню, как в санатории

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Нет, солдат не питается одной тушёнкой и вчерашним хлебом. Современное армейское меню — это полноценные три приёма пищи, где есть и суп, и котлеты, и даже чай с сахаром. В казарме или в полевых условиях — распорядок строгий, но поесть дают обязательно. Причём часто вкусно.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Столовая

Завтрак — сытный старт в 7:40

Солдата поднимают рано, и завтрак должен быть основательным:

Крупы или макароны

Котлета, сосиска или курица

Варёное яйцо, масло, сыр

Хлеб, булочка

Напиток — какао, чай или кофе с молоком

Не ресторан, но голодным не уйдёшь.

Обед — горячий и полноценный (14:10)

Обед — два блюда и салат:

Первое: борщ, щи, рассольник или суп с крупой

Второе: каша или макароны с курицей или рыбой

Салат: овощной или винегрет

Компот из сухофруктов

Сытно, тепло и по расписанию. Вариантов много, меню меняется.

Ужин — не просто перекус (18:20)

Завершение дня — тоже с горячим:

Овощное рагу, тушёная капуста

Картошка, вареники, каша

Котлеты, тефтели или рыба

Чай или сок

Если служба тяжёлая — порции увеличивают. А в некоторых частях — вообще "шведский стол", где можно взять добавку без проблем.

Особенности:

Есть и вегетарианские опции - тем же меню, но без мяса

Готовят специально обученные повара, иногда помогают призывники

В полевых условиях меню проще, но калорийность соблюдается всегда

Уточнения

Столо́вая — предприятие общественного питания. Общедоступные столовые обслуживают всех желающих во время работы заведения.



