Хруст снаружи, сок внутри: вот как надо жарить шампиньоны

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ты однажды ел шампиньоны с мангала и решил, что это резиновая ерунда — тебе просто попался неправильный маринад. На самом деле жареные грибы — это кайф, особенно если замариновать их с умом. Получится вкуснее, чем шашлык, и без мяса никто не уйдёт.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Шампиньоны на мангале

Почему грибы надо мариновать

Потому что шампиньоны — как губка. Они впитывают всё, что ты им дашь. Это плохо, если дать им соевый соус и забыть. И хорошо — если знать меру и ингредиенты.

Какой маринад работает

Базовый принцип: масло + кислота + специи.

Масло — нейтральное: оливковое, подсолнечное или из виноградных косточек. Оно обволакивает и не даёт грибам высохнуть.

Кислота — лимонный сок или натуральный уксус (яблочный, винный). Столовый — нет, забудь.

Специи и зелень — чёрный перец, паприка, петрушка, сельдерей, базилик. Всё, что подчеркнёт "грибной вкус".

Бонус — чуть-чуть порошка из сушёных белых грибов, если хочешь, чтобы шампиньоны пахли лесом.

Как мариновать

Грибы не режь, жарь целиком — так останутся сочнее. Смешай всё, что выше, аккуратно обвали в маринаде. Дай постоять хотя бы 30 минут. Идеально — час. Жарь на умеренном огне, а не над адским пламенем. И переворачивай чаще, чем мясо.

Что получится

Сочные

С хрустящей корочкой

С запахом дыма

И с выражением зависти у тех, кто пришёл только за мясом.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

