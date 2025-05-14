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Хруст снаружи, сок внутри: вот как надо жарить шампиньоны

1:36
Еда

Если ты однажды ел шампиньоны с мангала и решил, что это резиновая ерунда — тебе просто попался неправильный маринад. На самом деле жареные грибы — это кайф, особенно если замариновать их с умом. Получится вкуснее, чем шашлык, и без мяса никто не уйдёт.

Шампиньоны на мангале
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Шампиньоны на мангале

Почему грибы надо мариновать

Потому что шампиньоны — как губка. Они впитывают всё, что ты им дашь. Это плохо, если дать им соевый соус и забыть. И хорошо — если знать меру и ингредиенты.

Какой маринад работает

Базовый принцип: масло + кислота + специи.

  • Масло — нейтральное: оливковое, подсолнечное или из виноградных косточек. Оно обволакивает и не даёт грибам высохнуть.

  • Кислота — лимонный сок или натуральный уксус (яблочный, винный). Столовый — нет, забудь.

  • Специи и зелень — чёрный перец, паприка, петрушка, сельдерей, базилик. Всё, что подчеркнёт "грибной вкус".

  • Бонус — чуть-чуть порошка из сушёных белых грибов, если хочешь, чтобы шампиньоны пахли лесом.

Как мариновать

  1. Грибы не режь, жарь целиком — так останутся сочнее.

  2. Смешай всё, что выше, аккуратно обвали в маринаде.

  3. Дай постоять хотя бы 30 минут. Идеально — час.

  4. Жарь на умеренном огне, а не над адским пламенем. И переворачивай чаще, чем мясо.

Что получится

  • Сочные

  • С хрустящей корочкой

  • С запахом дыма

  • И с выражением зависти у тех, кто пришёл только за мясом.

Уточнения

Шампиньо́н — род пластинчатых грибов семейства Шампиньоновые (Агариковые) (лат. Agaricaceae). Русское название «шампиньон» происходит от фр. champignon, восходящего к народнолатинскому (fungus) campaniolus — «полевой (гриб)». Род включает в себя как съедобные, так и несъедобные грибы. К числу культивируемых съедобных относится шампиньон двуспоровый.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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