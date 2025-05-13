Кипятили в каске, пили из гильзы: чай, который согревал сильнее отопления

Тот чай нельзя было купить в пакетиках. Он не подавался с печеньем, не кипятился в электрочайнике. Но именно он согревал в холодных землянках, поддерживал боевой дух и напоминал о доме. Чай в окопах Великой Отечественной войны — это больше, чем напиток. Это был ритуал выживания и поддержки.
Минимум, но с душой:
1 ст. л. чая (если повезло — заварка, если нет — травы)
200 мл воды
Щепотка сахара (если оставался в сухпайке)
Разводили огонь из хвороста и веток — в лесу, у блиндажа, иногда прямо в каске.
Воду кипятили в котелке или любой железной посуде.
После закипания добавляли заварку — чаще чёрный байховый, но и травы шли в дело: мята, зверобой, сухие ягоды.
Держали несколько минут у огня, иногда просто ставили у тлеющих углей.
Разливали по кружкам. Или пили по кругу — из одной на всех.
Тепло, когда шинель промокла насквозь.
Бодрость, когда впереди ещё ночь и путь.
Связь с домом, пусть даже только через вкус и запах.
И главное — ощущение, что ты не один.
В прифронтовых госпиталях чай был почти лекарством, на передовой — почти молитвой. Иногда его делили на всех — последнюю заварку, последнюю крошку сахара, чтобы просто помолчать вместе.
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