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Кипятили в каске, пили из гильзы: чай, который согревал сильнее отопления

1:31
Еда

Тот чай нельзя было купить в пакетиках. Он не подавался с печеньем, не кипятился в электрочайнике. Но именно он согревал в холодных землянках, поддерживал боевой дух и напоминал о доме. Чай в окопах Великой Отечественной войны — это больше, чем напиток. Это был ритуал выживания и поддержки.

чайник
Фото: Freepik by ArthurHidden is licensed under Рublic domain
чайник

Что было в составе

Минимум, но с душой:

  • 1 ст. л. чая (если повезло — заварка, если нет — травы)

  • 200 мл воды

  • Щепотка сахара (если оставался в сухпайке)

Как готовили

  1. Разводили огонь из хвороста и веток — в лесу, у блиндажа, иногда прямо в каске.

  2. Воду кипятили в котелке или любой железной посуде.

  3. После закипания добавляли заварку — чаще чёрный байховый, но и травы шли в дело: мята, зверобой, сухие ягоды.

  4. Держали несколько минут у огня, иногда просто ставили у тлеющих углей.

  5. Разливали по кружкам. Или пили по кругу — из одной на всех.

Что давал такой чай

  • Тепло, когда шинель промокла насквозь.

  • Бодрость, когда впереди ещё ночь и путь.

  • Связь с домом, пусть даже только через вкус и запах.

  • И главное — ощущение, что ты не один.

В прифронтовых госпиталях чай был почти лекарством, на передовой — почти молитвой. Иногда его делили на всех — последнюю заварку, последнюю крошку сахара, чтобы просто помолчать вместе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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