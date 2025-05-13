Еда на костре — для тех, кто потерял рюкзак, но сохранил аппетит

Оказался в лесу без котелка? Промок, проголодался, а до ближайшего кафе — 100 километров? Всё не так плохо, как кажется. Научись готовить "по-выживальчески" — просто, сытно, на углях. Один такой приём пищи — и ты уже не турист, а почти таёжный шеф.
Когда нет посуды — готовим в фольге, на углях или в земле. Да-да, как в фильмах, только вкуснее. Вариант проверенный, доступный и не требует кулинарных скиллов.
Картошка — 2-3 шт.
Лук — 1 шт.
Любое мясо или тушёнка — 100-150 г
Соль, перец
Фольга (если нет — можно использовать капустные листья или чистую кору берёзы)
Разводим костёр и даём углям прогореть до устойчивого жара.
Картошку моем и надрезаем крест-накрест, не до конца.
В разрез — мелко нарезанный лук, соль, куски мяса или ложку тушёнки.
Заворачиваем каждую картошку в 2-3 слоя фольги.
Кладём прямо в угли. Засыпаем немного сверху.
Ждём 30-40 минут. Можно перевернуть один раз в процессе.
Когда достаёшь — запах такой, что даже лису из леса затянет. А вкус… скажем так, дома это повторить сложно.
Не ешь незнакомые ягоды или грибы — лучше съесть сухую галету, чем забыть своё имя.
Всегда делай привал до темноты — ночь в лесу начинается рано.
Храни огонь, как жизнь — без него ты без еды, тепла и сигнала.
Фольга — король похода: и еду готовит, и рану перевязать можно.
Дым от костра отпугивает насекомых — стой по ветру, если не хочешь стать шведским столом.
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