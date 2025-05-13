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Еда на костре — для тех, кто потерял рюкзак, но сохранил аппетит

2:03
Еда

Оказался в лесу без котелка? Промок, проголодался, а до ближайшего кафе — 100 километров? Всё не так плохо, как кажется. Научись готовить "по-выживальчески" — просто, сытно, на углях. Один такой приём пищи — и ты уже не турист, а почти таёжный шеф.

костер
Фото: Freepik by kotkoa is licensed under Рublic domain
костер

Что нужно? Почти ничего

Когда нет посуды — готовим в фольге, на углях или в земле. Да-да, как в фильмах, только вкуснее. Вариант проверенный, доступный и не требует кулинарных скиллов.

Блюдо: "Картофельная бомба с мясом" (готовим прямо в углях)

Ингредиенты:

  • Картошка — 2-3 шт.

  • Лук — 1 шт.

  • Любое мясо или тушёнка — 100-150 г

  • Соль, перец

  • Фольга (если нет — можно использовать капустные листья или чистую кору берёзы)

Как готовить:

  1. Разводим костёр и даём углям прогореть до устойчивого жара.

  2. Картошку моем и надрезаем крест-накрест, не до конца.

  3. В разрез — мелко нарезанный лук, соль, куски мяса или ложку тушёнки.

  4. Заворачиваем каждую картошку в 2-3 слоя фольги.

  5. Кладём прямо в угли. Засыпаем немного сверху.

  6. Ждём 30-40 минут. Можно перевернуть один раз в процессе.

Когда достаёшь — запах такой, что даже лису из леса затянет. А вкус… скажем так, дома это повторить сложно.

Плюс советы по выживанию (на случай, если ты не просто вышел в поход, а реально застрял):

  • Не ешь незнакомые ягоды или грибы — лучше съесть сухую галету, чем забыть своё имя.

  • Всегда делай привал до темноты — ночь в лесу начинается рано.

  • Храни огонь, как жизнь — без него ты без еды, тепла и сигнала.

  • Фольга — король похода: и еду готовит, и рану перевязать можно.

  • Дым от костра отпугивает насекомых — стой по ветру, если не хочешь стать шведским столом.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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