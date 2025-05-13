Не умеешь готовить — не беда: суп на костре прощает многое

Ты идёшь по лесу, в рюкзаке — тушёнка, картошка, котелок и мечта о горячем ужине. Вокруг — природа, щебет птиц и приятная усталость. Осталось одно — сварить правильный суп на костре, чтобы всем было вкусно, а не "ну, пойдёт". И да, это проще, чем кажется.
Набор минималиста:
Котелок или казанок (5 литров — в самый раз)
Дрова или топор (если уверен в дровах на месте)
Спички или зажигалка
Черпак или большая ложка (палкой мешать — не вариант)
Острые нож и доска
Перчатки и тряпка — чтоб не обжечься и не обматериться
1 банка тушёнки
3-4 картофелины
1 морковь
1 луковица
Горсть вермишели или риса (по настроению)
Соль, перец, лавровый лист — по вкусу
Зелень — если повезло найти или не забыл дома
Разводим костёр — устойчивый, с хорошими углями. Лучше "шалашом" и не на ветру.
Ставим котелок на треногу, камни или подвешиваем.
Наливаем воду — не полную, чтобы осталось место для ингредиентов.
Ждём, пока закипит.
Кидаем картошку, морковь, лук — всё режем, как бог на душу положит.
Через 10 минут добавляем тушёнку и крупу/вермишель.
Сыпем специи, солим, не забываем лавровый лист.
Варим до готовности — ещё минут 10-15. Главное — не перегреть, и чтобы не сбежало.
В конце — зелень, чайная пауза и громкое "Готово!”
Хотите гуще? Бросьте пару горстей сухарей в конце.
Боишься жирной пленки? Слейте часть жира с тушёнки перед добавлением.
Для аромата можно кинуть зубчик чеснока в самом конце варки.
Это не просто еда. Это — часть походной магии. Огонь щёлкает, дымок пробирается в котелок, в воздухе запах приключений. И вот ты сидишь у костра, ешь суп и понимаешь: это то, ради чего всё и было.
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