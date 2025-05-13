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Не умеешь готовить — не беда: суп на костре прощает многое

2:15
Еда

Ты идёшь по лесу, в рюкзаке — тушёнка, картошка, котелок и мечта о горячем ужине. Вокруг — природа, щебет птиц и приятная усталость. Осталось одно — сварить правильный суп на костре, чтобы всем было вкусно, а не "ну, пойдёт". И да, это проще, чем кажется.

Туристы
Фото: unsplash.com by Ashim D’Silva, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туристы

Что нужно взять с собой?

Набор минималиста:

  • Котелок или казанок (5 литров — в самый раз)

  • Дрова или топор (если уверен в дровах на месте)

  • Спички или зажигалка

  • Черпак или большая ложка (палкой мешать — не вариант)

  • Острые нож и доска

  • Перчатки и тряпка — чтоб не обжечься и не обматериться

Продукты для супа (классика "походной кулинарии"):

  • 1 банка тушёнки

  • 3-4 картофелины

  • 1 морковь

  • 1 луковица

  • Горсть вермишели или риса (по настроению)

  • Соль, перец, лавровый лист — по вкусу

  • Зелень — если повезло найти или не забыл дома

Как готовить? Просто, но с душой:

  1. Разводим костёр — устойчивый, с хорошими углями. Лучше "шалашом" и не на ветру.

  2. Ставим котелок на треногу, камни или подвешиваем.

  3. Наливаем воду — не полную, чтобы осталось место для ингредиентов.

  4. Ждём, пока закипит.

  5. Кидаем картошку, морковь, лук — всё режем, как бог на душу положит.

  6. Через 10 минут добавляем тушёнку и крупу/вермишель.

  7. Сыпем специи, солим, не забываем лавровый лист.

  8. Варим до готовности — ещё минут 10-15. Главное — не перегреть, и чтобы не сбежало.

  9. В конце — зелень, чайная пауза и громкое "Готово!”

Советы от бывалых:

  • Хотите гуще? Бросьте пару горстей сухарей в конце.

  • Боишься жирной пленки? Слейте часть жира с тушёнки перед добавлением.

  • Для аромата можно кинуть зубчик чеснока в самом конце варки.

Почему суп на костре вкуснее

Это не просто еда. Это — часть походной магии. Огонь щёлкает, дымок пробирается в котелок, в воздухе запах приключений. И вот ты сидишь у костра, ешь суп и понимаешь: это то, ради чего всё и было.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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