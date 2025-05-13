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Полевой гастроном: как накормить батальон одной плитой

2:09
Еда

Когда солдат на передовой или в учениях, на помощь приходит главная боевая единица тыла — полевая кухня. Это не просто кастрюля на колёсах, а мобильный комбинат: накормить взвод, не потерять время и не отравить никого — вот её задача. Работает на дизеле, готовит на полевой плите, а иногда и делает чудеса.

полевая кухня
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
полевая кухня

Что входит в полевую кухню

Современная кухня — это почти целый фудтрак:

  • Котлы (на 100–200 литров): варят супы, каши, компоты.

  • Плита на твердом или жидком топливе: жарит, кипятит, греет.

  • Термос-бачки: чтобы доставка шла горячей.

  • Отсек для продуктов и посуды: чтобы не растерять ложки и консервы.

  • Место повара, где творится настоящая кулинария под открытым небом.

Что в меню

Всё просто, но питательно:

  • Каша с мясом — гречка, рис, пшено. Всё, что не развалится и не сгорит.

  • Супы — щи, рассольники, гороховый или борщ. Густо, горячо, сердито.

  • Чай или компот — кипяток + сахар = боевой настрой.

  • Иногда — макароны с тушёнкой, если день праздничный.

Калорийность блюд соответствует нормам: 3000–4000 ккал в сутки. Готовят не по вдохновению, а по утверждённым рецептам: у армейской кухни тоже есть ГОСТ.

Как готовят

Повар — это не просто "дядя с поварёшкой".

Это солдат с допуском:

  • следит за режимом,

  • учитывает нормы,

  • моет руки (обязательно),

  • проверяет продукты на срок.

Всё готовится на месте дислокации или на ходу, в зависимости от задач. Каша может свариться прямо в поле, суп — в лесу, а чай — у блиндажа.

Главное правило — сначала командир, потом остальные, ну а повар — в конце.

Почему это важно

Полевой рацион не просто насыщает — он поддерживает мораль. Горячее питание — это психологическая передышка. Особенно, если повар с душой и "по старой схеме" вкинул в кашу ложку сливочного и щепотку заботы.

Уточнения

Полева́я ку́хня — особое транспортное средство (либо прицеп), предназначенный для приготовления пищи и организации горячего питания личного состава формирований в полевых (походных) условиях на удалённых объектах в подразделениях и воинских частях, где отсутствуют стационарные объекты для приготовления пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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