Полевой гастроном: как накормить батальон одной плитой

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда солдат на передовой или в учениях, на помощь приходит главная боевая единица тыла — полевая кухня. Это не просто кастрюля на колёсах, а мобильный комбинат: накормить взвод, не потерять время и не отравить никого — вот её задача. Работает на дизеле, готовит на полевой плите, а иногда и делает чудеса.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain полевая кухня

Что входит в полевую кухню

Современная кухня — это почти целый фудтрак:

Котлы (на 100–200 литров): варят супы, каши, компоты.

Плита на твердом или жидком топливе: жарит, кипятит, греет.

Термос-бачки: чтобы доставка шла горячей.

Отсек для продуктов и посуды: чтобы не растерять ложки и консервы.

Место повара, где творится настоящая кулинария под открытым небом.

Что в меню

Всё просто, но питательно:

Каша с мясом — гречка, рис, пшено. Всё, что не развалится и не сгорит.

Супы — щи, рассольники, гороховый или борщ. Густо, горячо, сердито.

Чай или компот — кипяток + сахар = боевой настрой.

Иногда — макароны с тушёнкой, если день праздничный.

Калорийность блюд соответствует нормам: 3000–4000 ккал в сутки. Готовят не по вдохновению, а по утверждённым рецептам: у армейской кухни тоже есть ГОСТ.

Как готовят

Повар — это не просто "дядя с поварёшкой".

Это солдат с допуском:

следит за режимом,

учитывает нормы,

моет руки (обязательно),

проверяет продукты на срок.

Всё готовится на месте дислокации или на ходу, в зависимости от задач. Каша может свариться прямо в поле, суп — в лесу, а чай — у блиндажа.

Главное правило — сначала командир, потом остальные, ну а повар — в конце.

Почему это важно

Полевой рацион не просто насыщает — он поддерживает мораль. Горячее питание — это психологическая передышка. Особенно, если повар с душой и "по старой схеме" вкинул в кашу ложку сливочного и щепотку заботы.

Уточнения

Полева́я ку́хня — особое транспортное средство (либо прицеп), предназначенный для приготовления пищи и организации горячего питания личного состава формирований в полевых (походных) условиях на удалённых объектах в подразделениях и воинских частях, где отсутствуют стационарные объекты для приготовления пищи.



