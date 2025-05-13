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Сухпаёк — это не просто тушёнка: что ещё в рационе военного

1:41
Еда

Плитка, галеты, паштет и даже конфеты — это не набор случайных продуктов, а рацион солдата на целый день. Современные сухпайки для военных — это не просто еда в банке, а полноценный, сбалансированный и сытный набор, рассчитанный на тяжёлые условия. Причём не только утоляет голод, но и закрывает суточную норму калорий и витаминов.

сухпаёк армейский
Фото: Freepik by vecstock is licensed under Рublic domain
сухпаёк армейский

Что входит в сухпаёк

  • Горячие блюда в консервированной форме: мясные и овощные рагу, каши с мясом, тефтели, гуляши.

  • Закуски и добавки: галеты (аналог сухарей, но долгохранящиеся), сыр, паштет, масло.

  • Десерт: конфеты, сухофрукты, сгущёнка — вкусно, калорийно, повышает мораль.

  • Напитки: чай, растворимый кофе, фруктовые порошки.

  • Аксессуары: одноразовая посуда, влажные салфетки, салфетки, соль, перец, иногда — жевательная резинка.

  • Портативная плита и сухое топливо — чтобы разогреть еду без костра.

Сколько калорий

Один суточный сухпаёк содержит от 3200 до 4000 ккал. Всё просчитано: белки, жиры, углеводы, витамины. Чтобы солдат мог выполнять задачи — и не терять силы.

Почему он такой

Пайки разрабатывают так, чтобы они:

  • не портились в жару или холод,

  • не занимали много места,

  • быстро готовились,

  • были сытными и вкусными (насколько это возможно без кухни).

Да, борща с пампушками там нет. Но поесть горячее в чистом поле — уже маленькая победа.

Уточнения

Индивидуальный рацион питания (сокр. ИРП), сухо́й паёк — набор продуктов, предназначенный для питания военнослужащих, а также гражданских лиц в условиях отсутствия возможности готовить горячую пищу.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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