Сухпаёк — это не просто тушёнка: что ещё в рационе военного

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Плитка, галеты, паштет и даже конфеты — это не набор случайных продуктов, а рацион солдата на целый день. Современные сухпайки для военных — это не просто еда в банке, а полноценный, сбалансированный и сытный набор, рассчитанный на тяжёлые условия. Причём не только утоляет голод, но и закрывает суточную норму калорий и витаминов.

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Что входит в сухпаёк

Горячие блюда в консервированной форме: мясные и овощные рагу, каши с мясом, тефтели, гуляши.

Закуски и добавки: галеты (аналог сухарей, но долгохранящиеся), сыр, паштет, масло.

Десерт: конфеты, сухофрукты, сгущёнка — вкусно, калорийно, повышает мораль.

Напитки: чай, растворимый кофе, фруктовые порошки.

Аксессуары: одноразовая посуда, влажные салфетки, салфетки, соль, перец, иногда — жевательная резинка.

Портативная плита и сухое топливо — чтобы разогреть еду без костра.

Сколько калорий

Один суточный сухпаёк содержит от 3200 до 4000 ккал. Всё просчитано: белки, жиры, углеводы, витамины. Чтобы солдат мог выполнять задачи — и не терять силы.

Почему он такой

Пайки разрабатывают так, чтобы они:

не портились в жару или холод,

не занимали много места,

быстро готовились,

были сытными и вкусными (насколько это возможно без кухни).

Да, борща с пампушками там нет. Но поесть горячее в чистом поле — уже маленькая победа.

Уточнения

Индивидуальный рацион питания (сокр. ИРП), сухо́й паёк — набор продуктов, предназначенный для питания военнослужащих, а также гражданских лиц в условиях отсутствия возможности готовить горячую пищу.



