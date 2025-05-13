Секрет идеальной баранины: не спалить и вовремя перевернуть

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Хороший шашлык из баранины — это не просто еда, а целый ритуал. Мясо ароматное, текстура нежная, вкус — как с восточной сказки. Главное — не испортить, ведь баранина любит внимание и грамотный подход. Даже самый простой рецепт заиграет, если всё сделать с умом.

Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык на мангале

Что нужно:

Баранина (мякоть) — 1 кг

Лук — 2 шт. (кольцами)

Лимонный сок — 50 мл

Оливковое масло — 3 ст. л.

Соль и специи — по вкусу

Маринад:

Мясо режем средними кусками, добавляем лук, сок, масло, специи. Всё перемешиваем и убираем в холодильник на 3–4 часа. Маринад простой, но работает отлично: и смягчает, и подчеркивает вкус.

Жарка:

Угли — без пламени, но горячие.

Мясо — на шампур, без лишнего жира.

Время жарки — 15–25 минут.

Переворачивать — часто, чтобы была ровная корочка и сочный центр.

Главное: не пересуши. Баранина — не свинина, и тем более не говядина. Перестарался — получишь сухую жвачку.

Подавай с зеленью, лепёшками, соусом — и будет пир, а не просто пикник.