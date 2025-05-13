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Секрет идеальной баранины: не спалить и вовремя перевернуть

1:18
Еда

Хороший шашлык из баранины — это не просто еда, а целый ритуал. Мясо ароматное, текстура нежная, вкус — как с восточной сказки. Главное — не испортить, ведь баранина любит внимание и грамотный подход. Даже самый простой рецепт заиграет, если всё сделать с умом.

Шашлык на мангале
Фото: Adobe Stock by spyrakot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык на мангале

Что нужно:

  • Баранина (мякоть) — 1 кг

  • Лук — 2 шт. (кольцами)

  • Лимонный сок — 50 мл

  • Оливковое масло — 3 ст. л.

  • Соль и специи — по вкусу

Маринад:

Мясо режем средними кусками, добавляем лук, сок, масло, специи. Всё перемешиваем и убираем в холодильник на 3–4 часа. Маринад простой, но работает отлично: и смягчает, и подчеркивает вкус.

Жарка:

  • Угли — без пламени, но горячие.

  • Мясо — на шампур, без лишнего жира.

  • Время жарки — 15–25 минут.

  • Переворачивать — часто, чтобы была ровная корочка и сочный центр.

Главное: не пересуши. Баранина — не свинина, и тем более не говядина. Перестарался — получишь сухую жвачку.

Подавай с зеленью, лепёшками, соусом — и будет пир, а не просто пикник.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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