Секрет идеальной баранины: не спалить и вовремя перевернуть

Хороший шашлык из баранины — это не просто еда, а целый ритуал. Мясо ароматное, текстура нежная, вкус — как с восточной сказки. Главное — не испортить, ведь баранина любит внимание и грамотный подход. Даже самый простой рецепт заиграет, если всё сделать с умом.
Баранина (мякоть) — 1 кг
Лук — 2 шт. (кольцами)
Лимонный сок — 50 мл
Оливковое масло — 3 ст. л.
Соль и специи — по вкусу
Мясо режем средними кусками, добавляем лук, сок, масло, специи. Всё перемешиваем и убираем в холодильник на 3–4 часа. Маринад простой, но работает отлично: и смягчает, и подчеркивает вкус.
Угли — без пламени, но горячие.
Мясо — на шампур, без лишнего жира.
Время жарки — 15–25 минут.
Переворачивать — часто, чтобы была ровная корочка и сочный центр.
Главное: не пересуши. Баранина — не свинина, и тем более не говядина. Перестарался — получишь сухую жвачку.
Подавай с зеленью, лепёшками, соусом — и будет пир, а не просто пикник.
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