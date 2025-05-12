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Суп начинается с хвоста: рецепт, который вы ещё не пробовали

1:22
Еда

Густой, ароматный, насыщенный — такой говяжий бульон варят в Таганроге, городе с богатой кулинарной историей и тёплыми традициями. Именно его автор книги «Таганрог. Истории и рецепты» Светлана Морозова называет идеальной основой для борща, рассольника и даже фасолевого супа.

бульон
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
бульон

И секрет тут в одном ингредиенте — бычий хвост.

Именно из него выходит бульон:

  • наваристый,

  • в меру жирный,

  • и с глубоким мясным вкусом.

Что нужно:

  • 1,5 кг бычьего хвоста (рубленного крупно)

  • 2 моркови

  • 2 луковицы

  • 10–12 горошин чёрного перца

  • 2–3 лавровых листа

  • Соль по вкусу

Как готовить:

  1. Хвост хорошо промываем, чтобы не попали мелкие косточки.

  2. Закладываем мясо и овощи в кастрюлю (на 5 литров).

  3. Варим на медленном огне 3–3,5 часа, снимая пену.

  4. В конце — солим.

  5. Хотите идеальную прозрачность? Процедите.

Такой бульон — не просто основа, а самодостаточное блюдо. Его можно есть с зеленью, ложкой сметаны и кусочком бородинского хлеба. Или оставить как фундамент под ваш любимый суп.

И да, теперь вы знаете: в Таганроге мясо уважают — и готовят с душой.

Уточнения

Бульо́н — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов. Бульон является кулинарным полуфабрикатом для приготовления заправочных супов, основных блюд, соусов и заливного, а также выступает самостоятельным первым блюдом. В этом случае его соединяют с гарниром в прозрачный суп непосредственно перед подачей на стол или сервируют в бульонках с гарниром на отдельной пирожковой тарелке. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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