Один час, один блендер и немного сливок — идеальный суп-пюре готов

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Грибной суп-пюре — блюдо, которое мгновенно создаёт ощущение уюта и лёгкой изысканности. Его аромат тянет за уши к плите, а текстура такая нежная, что ложка будто скользит по бархату. Несмотря на французские корни, приготовить его дома проще, чем кажется. Главное — не торопиться и готовить с удовольствием.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп-пюре

Что нужно:

Шампиньоны — 500 г

Куриный бульон — 2 л

Луковица — 1 шт.

Сливочное масло — 100 г

Мука — 3 ст. л.

Сливки — 100 мл

Яичные желтки — 2 шт.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Подготовка: грибы промываем, режем пластинками. Лук мелко шинкуем. Обжарка: в кастрюле растапливаем масло, обжариваем лук до мягкости. Добавляем грибы, жарим до выпаривания жидкости. Основа: посыпаем мукой, перемешиваем. Постепенно вливаем горячий бульон, постоянно мешая. Варим 20 минут на слабом огне. Нежность: взбиваем желтки со сливками и лимонным соком, аккуратно вводим в суп. Финал: снимаем с огня, пюрируем блендером. Солим, перчим. Готово!

Можно подать с хрустящими гренками, свежей зеленью или даже каплей трюфельного масла — если хотите на максимум.

Суп получается густой, насыщенный и очень домашний. А главное — это тот случай, когда на кухне пахнет как в ресторане, а стоит всё как ужин дома.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой. Супы-пюре имеют французское происхождение и прежде в кулинарных книгах назывались «французскими». Наряду с прозрачными бульонами пюреобразные супы являются основным видом супов в западноевропейских кухнях.



