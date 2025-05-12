Один час, один блендер и немного сливок — идеальный суп-пюре готов

Грибной суп-пюре — блюдо, которое мгновенно создаёт ощущение уюта и лёгкой изысканности. Его аромат тянет за уши к плите, а текстура такая нежная, что ложка будто скользит по бархату. Несмотря на французские корни, приготовить его дома проще, чем кажется. Главное — не торопиться и готовить с удовольствием.
Шампиньоны — 500 г
Куриный бульон — 2 л
Луковица — 1 шт.
Сливочное масло — 100 г
Мука — 3 ст. л.
Сливки — 100 мл
Яичные желтки — 2 шт.
Лимонный сок — 1 ч. л.
Соль, перец — по вкусу
Подготовка: грибы промываем, режем пластинками. Лук мелко шинкуем.
Обжарка: в кастрюле растапливаем масло, обжариваем лук до мягкости. Добавляем грибы, жарим до выпаривания жидкости.
Основа: посыпаем мукой, перемешиваем. Постепенно вливаем горячий бульон, постоянно мешая. Варим 20 минут на слабом огне.
Нежность: взбиваем желтки со сливками и лимонным соком, аккуратно вводим в суп.
Финал: снимаем с огня, пюрируем блендером. Солим, перчим. Готово!
Можно подать с хрустящими гренками, свежей зеленью или даже каплей трюфельного масла — если хотите на максимум.
Суп получается густой, насыщенный и очень домашний. А главное — это тот случай, когда на кухне пахнет как в ресторане, а стоит всё как ужин дома.
Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой. Супы-пюре имеют французское происхождение и прежде в кулинарных книгах назывались «французскими». Наряду с прозрачными бульонами пюреобразные супы являются основным видом супов в западноевропейских кухнях.
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