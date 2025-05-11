ТОП-5 самых вкусных мясных блюд от бабушек СССР

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Бабушки из СССР, как правило, готовили простые, но невероятно вкусные и душевные мясные блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Eraevsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Бефстроганов (мясное блюдо)

Вот пять самых популярных и вкусных мясных блюд, которые часто готовились в советских семьях:

1. Бефстроганов

Это блюдо из нежного говяжьего мяса, обжаренного с луком и сметанным соусом, стало настоящей классикой советской кухни. Бефстроганов подавался с картофельным пюре, рисом или макаронами и был любим многими за свою насыщенную текстуру и вкус.

2. Котлеты по-киевски

Котлеты с нежным куриным мясом внутри, обжаренные до золотистой корочки, и с удивительным сливочно-чесночным наполнителем. Это блюдо часто готовили на праздники или в честь особых событий.

3. Гуляш

Тушеное мясо (обычно говядина или свинина), приготовленное с луком, паприкой и томатной пастой. Гуляш был сытным и насыщенным блюдом, которое обычно подавали с картошкой, гречкой или хлебом. Часто его готовили на кухнях советских бабушек.

4. Жаркое

Мясо (чаще всего свинина или говядина) с картошкой, морковью, луком и специями, запеченное в духовке. Это блюдо, приготовленное в духовке или на плите, обладало потрясающим вкусом благодаря томлению всех ингредиентов в одном горшке.

5. Шницель по-австрийски

Шницель — это тонкий кусочек мяса, обычно свинины или телятины, обжаренный в панировке. В Советском Союзе шницель стал популярным блюдом, его часто подавали с картофельным пюре или овощами.

Эти блюда часто ассоциируются с теплотой и уютом советского дома, и каждый кусочек пищи дарил ощущение домашнего комфорта.