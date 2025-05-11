Десерт за 5 минут: итальянский лимонный крем, который покорит всех

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Лёгкий, яркий, сливочный — этот десерт покорит вас с первой ложки. Итальянский лимонный крем — это именно тот случай, когда гениальность кроется в простоте. Минимум ингредиентов, никаких духовок и мучений, всего 5 минут - и у вас на столе десерт, от которого невозможно оторваться.

Почему стоит попробовать именно этот крем

Во-первых, он действительно простой. Вам не понадобятся миксеры с миллионом насадок, десятки продуктов или долгие часы у плиты. Всё, что нужно — это йогурт, сливки и лимон. Даже если вы новичок на кухне, с этим рецептом справится каждый.

Во-вторых, это идеальный летний десерт. Благодаря лёгкой текстуре и освежающему вкусу лимона, он идеально подойдёт после плотного ужина, на пикнике или просто в качестве сладкого перекуса среди дня. Добавьте немного лимончелло — и получите взрослую версию с лёгким итальянским акцентом.

И наконец, он универсален. Вы можете подавать его как отдельное блюдо в креманке, использовать в прослойке для торта, в тарталетках, как начинку для эклеров или даже как дип к печенью и ягодам.

Ингредиенты

250 г йогурта с лимонным вкусом

220 мл охлаждённых сливок (жирность не менее 30%)

Сок и цедра одного не обработанного лимона

По желанию: немного лимончелло для усиления вкуса

Приготовление

Взбейте охлаждённые сливки до состояния мягких пиков. Аккуратно добавьте сок и цедру лимона, продолжая взбивать на низкой скорости. Вмешайте йогурт с лимонным вкусом, а также лимончелло, если используете. Осторожно перемешайте массу лопаткой до однородности, сохраняя воздушность крема. Разложите крем по порционным креманкам или бокалам, украсьте цедрой лимона и охладите в холодильнике минимум на 15 минут.

Этот крем можно подавать как самостоятельный десерт или использовать в качестве начинки для тарталеток, прослойки для тортов или дополнения к свежим ягодам.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.

