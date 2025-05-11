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Фундук и фисташки: дуэт для идеального десерта

1:31
Еда

Если вы хотите порадовать себя и близких чем-то особенным на завтрак, попробуйте приготовить турецкую баклаву с фундуком. Этот десерт сочетает в себе хрустящие слои теста, ароматный ореховый вкус и сладкий сироп, создавая идеальное начало дня.

Ингредиенты

  • 400 г теста фило (тонкие листы теста)

  • 250 г сливочного масла, растопленного

  • 100 г измельчённого фундука

Для сиропа

  • 3 стакана воды

  • 3 стакана сахара

  • 1/2 лимона или 2 ст. л. лимонной эссенции

Приготовление:

  1. Разложите два листа теста фило, смажьте их растопленным маслом.

  2. На узкий край выложите немного измельчённого фундука и аккуратно сверните в рулет.

  3. Повторяйте процесс, пока не используете всё тесто и орехи.

  4. Нарежьте рулеты на небольшие кусочки и выложите их вертикально в смазанную маслом форму, чтобы они напоминали розочки.

  5. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке до золотистой корочки.

  6. Для сиропа: смешайте воду и сахар, доведите до кипения, добавьте лимонный сок или эссенцию, варите до полного растворения сахара.

  7. Горячую баклаву залейте охлаждённым сиропом.

  8. Дайте десерту настояться минимум 12 часов в прохладном месте или холодильнике.

Совет: для более насыщенного вкуса можно смешать фундук с фисташками.

Уточнения

Лесно́й оре́х — орех любого из 20 видов кустарника (реже дерева) рода Лещина (Corylus) семейства Берёзовые (Betulaceae), в том числе лещины обыкновенной (Corylus avellana) и лещины крупной (Corylus maxima). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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