Фундук и фисташки: дуэт для идеального десерта

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы хотите порадовать себя и близких чем-то особенным на завтрак, попробуйте приготовить турецкую баклаву с фундуком. Этот десерт сочетает в себе хрустящие слои теста, ароматный ореховый вкус и сладкий сироп, создавая идеальное начало дня.

Ингредиенты

400 г теста фило (тонкие листы теста)

250 г сливочного масла, растопленного

100 г измельчённого фундука

Для сиропа

3 стакана воды

3 стакана сахара

1/2 лимона или 2 ст. л. лимонной эссенции

Приготовление:

Разложите два листа теста фило, смажьте их растопленным маслом. На узкий край выложите немного измельчённого фундука и аккуратно сверните в рулет. Повторяйте процесс, пока не используете всё тесто и орехи. Нарежьте рулеты на небольшие кусочки и выложите их вертикально в смазанную маслом форму, чтобы они напоминали розочки. Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке до золотистой корочки. Для сиропа: смешайте воду и сахар, доведите до кипения, добавьте лимонный сок или эссенцию, варите до полного растворения сахара. Горячую баклаву залейте охлаждённым сиропом. Дайте десерту настояться минимум 12 часов в прохладном месте или холодильнике.

Совет: для более насыщенного вкуса можно смешать фундук с фисташками.

Уточнения

Лесно́й оре́х — орех любого из 20 видов кустарника (реже дерева) рода Лещина (Corylus) семейства Берёзовые (Betulaceae), в том числе лещины обыкновенной (Corylus avellana) и лещины крупной (Corylus maxima).

