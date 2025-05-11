Фундук и фисташки: дуэт для идеального десерта

Если вы хотите порадовать себя и близких чем-то особенным на завтрак, попробуйте приготовить турецкую баклаву с фундуком. Этот десерт сочетает в себе хрустящие слои теста, ароматный ореховый вкус и сладкий сироп, создавая идеальное начало дня.
400 г теста фило (тонкие листы теста)
250 г сливочного масла, растопленного
100 г измельчённого фундука
3 стакана воды
3 стакана сахара
1/2 лимона или 2 ст. л. лимонной эссенции
Разложите два листа теста фило, смажьте их растопленным маслом.
На узкий край выложите немного измельчённого фундука и аккуратно сверните в рулет.
Повторяйте процесс, пока не используете всё тесто и орехи.
Нарежьте рулеты на небольшие кусочки и выложите их вертикально в смазанную маслом форму, чтобы они напоминали розочки.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке до золотистой корочки.
Для сиропа: смешайте воду и сахар, доведите до кипения, добавьте лимонный сок или эссенцию, варите до полного растворения сахара.
Горячую баклаву залейте охлаждённым сиропом.
Дайте десерту настояться минимум 12 часов в прохладном месте или холодильнике.
Совет: для более насыщенного вкуса можно смешать фундук с фисташками.
Лесно́й оре́х — орех любого из 20 видов кустарника (реже дерева) рода Лещина (Corylus) семейства Берёзовые (Betulaceae), в том числе лещины обыкновенной (Corylus avellana) и лещины крупной (Corylus maxima).
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