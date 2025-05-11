Неожиданные рецепты с крапивой, которые стоит попробовать

Крапива — это не только жгучее растение из детства, но и настоящий кулинарный кладезь. Если вы считаете, что из неё можно приготовить только суп или кашу, пора пересмотреть свои взгляды. Вот четыре оригинальных рецепта, которые помогут вам открыть крапиву с новой стороны.
Замените базилик на крапиву, и вы получите необычное, но очень вкусное песто. Молодые листья крапивы слегка припустите на пару, затем измельчите в блендере с чесноком, оливковым маслом, орехами и тёртым сыром. Подавайте с пастой или на тостах.
Болгарская баница с начинкой из крапивы — это нечто особенное. Сочетание крапивы с яйцами, сыром и специями, завернутое в тонкое тесто, создаёт ароматное и сытное блюдо. Подавайте тёплой, чтобы насладиться её вкусом полностью.
Добавьте в фарш для котлеты мелко нарезанную припущенную крапиву. Она придаст бургеру свежий вкус и дополнительную порцию витаминов. Подавайте с любимыми соусами и свежими овощами.
Да, вы не ослышались. Крапиву можно использовать и в десертах. Приготовьте нежный крем, добавив в него пюре из крапивы, и подавайте с ягодами и мёдом. Это необычное сочетание удивит ваших гостей.
Крапи́ва (лат. Urtíca) — род цветковых растений семейства Крапивные (Urticaceae).
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