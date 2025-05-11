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Этот ужин спасёт вас, когда гости уже на пороге: шницели, которые покорят всех

1:25
Еда

Когда на пороге появляются неожиданные гости, а времени на готовку почти нет, этот рецепт станет вашим спасением. Овощные шницели готовятся быстро, просто и получаются настолько вкусными, что ваши гости будут в восторге.

Отбивные
Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Отбивные

Ингредиенты:

  • 2 стакана отварного и размятого картофеля

  • 1 стакан тушёных овощей (морковь, зелёный горошек, зелёная фасоль)

  • 1/4 стакана мелко нашинкованной капусты

  • панировочные сухари или хлебные крошки

  • измельчённый чеснок

  • 1 ч. л. молотого кумина

  • 1 ч. л. острого перца

  • соль и чёрный перец по вкусу

  • растительное масло для жарки

  • тёртый сыр для посыпки

Приготовление:

  1. Смешайте размятый картофель с мелко нарезанными тушёными овощами и капустой.

  2. Добавьте чеснок, кумин, острый перец, соль и чёрный перец.

  3. Постепенно добавляйте панировочные сухари, чтобы смесь стала достаточно плотной для формирования шницелей.

  4. Сформируйте шницели и обжарьте их на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.

  5. Выложите шницели на противень, посыпьте тёртым сыром и отправьте в разогретую духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Подавайте с чесночным соусом или любимым гарниром. Приятного аппетита!

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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