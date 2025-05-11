Этот ужин спасёт вас, когда гости уже на пороге: шницели, которые покорят всех

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на пороге появляются неожиданные гости, а времени на готовку почти нет, этот рецепт станет вашим спасением. Овощные шницели готовятся быстро, просто и получаются настолько вкусными, что ваши гости будут в восторге.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отбивные

Ингредиенты:

2 стакана отварного и размятого картофеля

1 стакан тушёных овощей (морковь, зелёный горошек, зелёная фасоль)

1/4 стакана мелко нашинкованной капусты

панировочные сухари или хлебные крошки

измельчённый чеснок

1 ч. л. молотого кумина

1 ч. л. острого перца

соль и чёрный перец по вкусу

растительное масло для жарки

тёртый сыр для посыпки

Приготовление:

Смешайте размятый картофель с мелко нарезанными тушёными овощами и капустой. Добавьте чеснок, кумин, острый перец, соль и чёрный перец. Постепенно добавляйте панировочные сухари, чтобы смесь стала достаточно плотной для формирования шницелей. Сформируйте шницели и обжарьте их на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон. Выложите шницели на противень, посыпьте тёртым сыром и отправьте в разогретую духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.

Подавайте с чесночным соусом или любимым гарниром. Приятного аппетита!

Уточнения

Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.

