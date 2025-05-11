Этот ужин спасёт вас, когда гости уже на пороге: шницели, которые покорят всех

Когда на пороге появляются неожиданные гости, а времени на готовку почти нет, этот рецепт станет вашим спасением. Овощные шницели готовятся быстро, просто и получаются настолько вкусными, что ваши гости будут в восторге.
2 стакана отварного и размятого картофеля
1 стакан тушёных овощей (морковь, зелёный горошек, зелёная фасоль)
1/4 стакана мелко нашинкованной капусты
панировочные сухари или хлебные крошки
измельчённый чеснок
1 ч. л. молотого кумина
1 ч. л. острого перца
соль и чёрный перец по вкусу
растительное масло для жарки
тёртый сыр для посыпки
Смешайте размятый картофель с мелко нарезанными тушёными овощами и капустой.
Добавьте чеснок, кумин, острый перец, соль и чёрный перец.
Постепенно добавляйте панировочные сухари, чтобы смесь стала достаточно плотной для формирования шницелей.
Сформируйте шницели и обжарьте их на разогретом масле до золотистой корочки с обеих сторон.
Выложите шницели на противень, посыпьте тёртым сыром и отправьте в разогретую духовку на 5 минут, чтобы сыр расплавился.
Подавайте с чесночным соусом или любимым гарниром. Приятного аппетита!
Шни́цель (нем. Schnitzel) — плотно панированный во взбитом яйце и сухарях порционный кусок слегка отбитого мяса, преимущественно телятины или свинины, жаренный на сковороде.
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