Общепит по-советски: как выглядели дешёвые и дорогие заведения в СССР

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

В Советском Союзе рестораны и кафе были довольно разнообразными, и они делились на несколько категорий в зависимости от цены и доступности.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Кафе

Вот как выглядели дешёвые и дорогие заведения того времени.

Дешёвые заведения

Столовые и кафе

Это были самые доступные заведения, которые можно было найти в СССР. Столовые встречались в основном на предприятиях, в университетах, общественных учреждениях. В таких местах подавали простые и недорогие блюда, такие как борщ, пельмени, котлеты, каша и компот. Обстановка обычно была скромной: столы с пластиковыми скатертями, лампы с тусклым светом и минимум декора.

Кафе на улицах и в транспорте

Такие заведения могли предложить вам "стакан воды", "пирог с мясом" или "бутерброд". В меню часто включались такие популярные блюда, как салаты, сандвичи, сладости. Они были функциональными, быстро обслуживали большое количество людей и не претендовали на атмосферу.

Дорогие заведения

Рестораны "высшего класса"

В Советском Союзе были рестораны, которые считались престижными, и их посещение было более дорогим. Они предназначались для партийной элиты, иностранных дипломатов или людей с высоким социальным статусом.

В таких ресторанах можно было попробовать более изысканные блюда, например, деликатесы, морепродукты, мясо с гарниром, а также десерты. Обстановка в таких ресторанах была более роскошной, с дорогими столами, коврами, приглушённым светом и официантами в строгих униформах.

"Интурист"

Специальные рестораны для иностранных туристов, находившиеся в крупных городах, таких как Москва и Ленинград. В этих заведениях могли подавать европейские блюда, алкоголь и деликатесы, которых не было в обычных советских ресторанах.

Каждое заведение, независимо от класса, следовало советскому стандарту, и можно было заметить различия в меню и уровне обслуживания в зависимости от категории.