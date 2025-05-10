Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Уход за ароматным горошком для длительного цветения
Топ-5 иностранных мотоциклов в СССР
Загадка принцессы Хатшепсут: анализ ДНК расскажет правду о жизни древнеегипетской правительницы
Одна привычка — и дряблость уходит: проверенный способ подтянуть тело после 50
Торговый дом Liberty презентовал памятные монеты: эксклюзивный дизайн и цветное оформление за 116 фунтов стерлингов
Секрет греческих креветок, которые обошли мировые деликатесы
Белые розы и строчки из песни: Бузова заинтриговала подписчиков намёком на новый роман
Будущее уже в салоне: LG показала трансформируемый дисплей для авто
Не таблетки и не маска: это сладкое средство успокаивает храп лучше аптечных штук

Наследие СССР. Три блюда по ГОСТу из советской столовой

3:00
Еда

Вот подборка рецептов по ГОСТу — именно таких, какие использовали в советских столовых.

Суп с хлебом
Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп с хлебом

Это не "похоже на", официально утверждённые стандарты, по которым готовили миллионы порций каждый день. Это точно по ГОСТу.

1. Котлета по-домашнему (ГОСТ 31987-2012)

Ингредиенты на 10 порций:

* Говядина — 500 г
* Свинина — 500 г
* Пшеничный хлеб — 250 г
* Вода или молоко — 200 мл
* Лук репчатый — 100 г
* Соль — 15 г
* Перец чёрный — по вкусу
* Масло растительное — для жарки

Приготовление:

1. Мясо и хлеб (замоченный в воде или молоке) прокрутить через мясорубку 2 раза.
2. Добавить мелко нарезанный или обжаренный лук, соль, перец.
3. Сформировать котлеты по 80-100 г, обвалять в сухарях.
4. Обжарить до румяной корочки с двух сторон и довести до готовности в духовке (10 минут при 180 °C).

2. Суп картофельный с макаронами (ГОСТ 31986-2012)

Ингредиенты на 10 порций:

* Картофель — 600 г
* Морковь — 100 г
* Лук — 100 г
* Макароны — 100 г
* Вода — 2,5 л
* Масло сливочное — 30 г
* Соль — 20 г
* Лавровый лист — 1-2 шт
* Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Картофель нарезать кубиками, морковь натереть, лук мелко нарезать.
2. В кипящую воду засыпать картофель, через 5 минут — морковь и лук.
3. Ещё через 5 минут — макароны, соль и специи.
4. Варить до готовности, добавить сливочное масло и зелень.

3. Запеканка из творога с манкой (ГОСТ 34733-2021)

Ингредиенты на 10 порций:

* Творог — 1 кг
* Яйца — 4 шт
* Манка — 100 г
* Сахар — 100 г
* Молоко — 200 мл
* Масло сливочное — 50 г
* Ванилин, соль — по вкусу

Приготовление:

1. Вскипятить молоко, всыпать манку, варить 5 минут до густоты, остудить.
2. Смешать творог, яйца, сахар, соль, ванилин, манную кашу.
3. Выложить массу в смазанную форму, сверху — кусочки масла.
4. Запекать при 180 °C около 30-40 минут до золотистой корочки.

В СССР всё было выверено и расписано. Возможно, поэтому в столовой остался тот неповторимый вкус, который мы так помним.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий
Наука и техника
Найден вечный источник энергии: больше не нужен литий Аудио 
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник
Еда и рецепты
Всё смешал — и на сковородку: ленивый завтрак, который готовится быстрее, чем закипит чайник Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Популярное
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек

Певец Сергей Лазарев и телеведущая Лера Кудрявцева обменялись колкостями в праздничном выпуске шоу "Маска".

Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара
Готовность к переговорам или игра на публику? Что стоит за заявлением Зеленского Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Аглая Шиловская поделилась планами на будущее: что важнее — семья или сцена?
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Последние материалы
Уход за ароматным горошком для длительного цветения
Топ-5 иностранных мотоциклов в СССР
Загадка принцессы Хатшепсут: анализ ДНК расскажет правду о жизни древнеегипетской правительницы
Одна привычка — и дряблость уходит: проверенный способ подтянуть тело после 50
Торговый дом Liberty презентовал памятные монеты: эксклюзивный дизайн и цветное оформление за 116 фунтов стерлингов
Секрет греческих креветок, которые обошли мировые деликатесы
Белые розы и строчки из песни: Бузова заинтриговала подписчиков намёком на новый роман
Будущее уже в салоне: LG показала трансформируемый дисплей для авто
Не таблетки и не маска: это сладкое средство успокаивает храп лучше аптечных штук
Как начать заниматься кардио после 40 лет и похудеть: новый способ ходьбы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.