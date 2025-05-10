Наследие СССР. Три блюда по ГОСТу из советской столовой

Вот подборка рецептов по ГОСТу — именно таких, какие использовали в советских столовых.
Это не "похоже на", официально утверждённые стандарты, по которым готовили миллионы порций каждый день. Это точно по ГОСТу.
1. Котлета по-домашнему (ГОСТ 31987-2012)
Ингредиенты на 10 порций:
* Говядина — 500 г
* Свинина — 500 г
* Пшеничный хлеб — 250 г
* Вода или молоко — 200 мл
* Лук репчатый — 100 г
* Соль — 15 г
* Перец чёрный — по вкусу
* Масло растительное — для жарки
Приготовление:
1. Мясо и хлеб (замоченный в воде или молоке) прокрутить через мясорубку 2 раза.
2. Добавить мелко нарезанный или обжаренный лук, соль, перец.
3. Сформировать котлеты по 80-100 г, обвалять в сухарях.
4. Обжарить до румяной корочки с двух сторон и довести до готовности в духовке (10 минут при 180 °C).
2. Суп картофельный с макаронами (ГОСТ 31986-2012)
Ингредиенты на 10 порций:
* Картофель — 600 г
* Морковь — 100 г
* Лук — 100 г
* Макароны — 100 г
* Вода — 2,5 л
* Масло сливочное — 30 г
* Соль — 20 г
* Лавровый лист — 1-2 шт
* Зелень — по вкусу
Приготовление:
1. Картофель нарезать кубиками, морковь натереть, лук мелко нарезать.
2. В кипящую воду засыпать картофель, через 5 минут — морковь и лук.
3. Ещё через 5 минут — макароны, соль и специи.
4. Варить до готовности, добавить сливочное масло и зелень.
3. Запеканка из творога с манкой (ГОСТ 34733-2021)
Ингредиенты на 10 порций:
* Творог — 1 кг
* Яйца — 4 шт
* Манка — 100 г
* Сахар — 100 г
* Молоко — 200 мл
* Масло сливочное — 50 г
* Ванилин, соль — по вкусу
Приготовление:
1. Вскипятить молоко, всыпать манку, варить 5 минут до густоты, остудить.
2. Смешать творог, яйца, сахар, соль, ванилин, манную кашу.
3. Выложить массу в смазанную форму, сверху — кусочки масла.
4. Запекать при 180 °C около 30-40 минут до золотистой корочки.
В СССР всё было выверено и расписано. Возможно, поэтому в столовой остался тот неповторимый вкус, который мы так помним.
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