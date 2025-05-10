Наследие СССР. Три блюда по ГОСТу из советской столовой

3:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Вот подборка рецептов по ГОСТу — именно таких, какие использовали в советских столовых.

Фото: commons.wikimedia.org by Biso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп с хлебом

Это не "похоже на", официально утверждённые стандарты, по которым готовили миллионы порций каждый день. Это точно по ГОСТу.

1. Котлета по-домашнему (ГОСТ 31987-2012)

Ингредиенты на 10 порций:

* Говядина — 500 г

* Свинина — 500 г

* Пшеничный хлеб — 250 г

* Вода или молоко — 200 мл

* Лук репчатый — 100 г

* Соль — 15 г

* Перец чёрный — по вкусу

* Масло растительное — для жарки

Приготовление:

1. Мясо и хлеб (замоченный в воде или молоке) прокрутить через мясорубку 2 раза.

2. Добавить мелко нарезанный или обжаренный лук, соль, перец.

3. Сформировать котлеты по 80-100 г, обвалять в сухарях.

4. Обжарить до румяной корочки с двух сторон и довести до готовности в духовке (10 минут при 180 °C).

2. Суп картофельный с макаронами (ГОСТ 31986-2012)

Ингредиенты на 10 порций:

* Картофель — 600 г

* Морковь — 100 г

* Лук — 100 г

* Макароны — 100 г

* Вода — 2,5 л

* Масло сливочное — 30 г

* Соль — 20 г

* Лавровый лист — 1-2 шт

* Зелень — по вкусу

Приготовление:

1. Картофель нарезать кубиками, морковь натереть, лук мелко нарезать.

2. В кипящую воду засыпать картофель, через 5 минут — морковь и лук.

3. Ещё через 5 минут — макароны, соль и специи.

4. Варить до готовности, добавить сливочное масло и зелень.

3. Запеканка из творога с манкой (ГОСТ 34733-2021)

Ингредиенты на 10 порций:

* Творог — 1 кг

* Яйца — 4 шт

* Манка — 100 г

* Сахар — 100 г

* Молоко — 200 мл

* Масло сливочное — 50 г

* Ванилин, соль — по вкусу

Приготовление:

1. Вскипятить молоко, всыпать манку, варить 5 минут до густоты, остудить.

2. Смешать творог, яйца, сахар, соль, ванилин, манную кашу.

3. Выложить массу в смазанную форму, сверху — кусочки масла.

4. Запекать при 180 °C около 30-40 минут до золотистой корочки.

В СССР всё было выверено и расписано. Возможно, поэтому в столовой остался тот неповторимый вкус, который мы так помним.