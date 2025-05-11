Тахини штурмует кофейни: этот латте затмит матчу – предлагаем сразу два варианта трендового напитка

Согласно отчету Yelp за апрель, кофеиносодержащий напиток (не кофе) может потеснить популярный матча.
Этот напиток — тахини-латте, который подают горячим или холодным, добавляя молотую кунжутную пасту. С марта 2024 по март 2025 года объем поиска "кофе с тахини" вырос на 678%, а "латте с тахини" — на 900%.
Как приготовить дома 1 вариант тахини-латте
Этот напиток стал популярным благодаря нью-йоркскому кафе Maman Cafe. Он имеет ореховый и слегка солоноватый вкус благодаря тахини, который гармонично сочетается со сладостью молока.
Ингредиенты:
Приготовление:
Этот напиток хорошо освежает в жаркие дни.
2 вариант напитка — ингредиенты:
Приготовление:
Тахини-латте — это интересный и многогранный напиток, который стоит попробовать. Он сочетает в себе ореховый вкус тахини, сладость молока и аромат специй, пишет in.hu.
Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.
Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов.
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