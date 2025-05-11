Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Джокович сыграл 19 матчей и выиграл целое состояние в 2025 году
Автобусы в СССР: символ времени и мобильности
Листья будут как на картинке: как правильно посадить салат на грядке
Вода из аквариума: секрет натурального удобрения или риск для растений
Несколько глотков ежедневно — и навсегда перестанете просыпаться с давлением
Отдали кошку — и сломали ей мир: почему это не всегда безопасно
Автомобиль не утка: как не утопить машину в весенней луже
Бессульфатные шампуни: спасение или маркетинговая уловка? Разбираемся без прикрас
Этот документ защитит вас от обмана при съеме жилья — но есть нюанс

Тахини штурмует кофейни: этот латте затмит матчу – предлагаем сразу два варианта трендового напитка

2:13
Еда

Согласно отчету Yelp за апрель, кофеиносодержащий напиток (не кофе) может потеснить популярный матча.

Латте
Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Латте

Этот напиток — тахини-латте, который подают горячим или холодным, добавляя молотую кунжутную пасту. С марта 2024 по март 2025 года объем поиска "кофе с тахини" вырос на 678%, а "латте с тахини" — на 900%.

Как приготовить дома 1 вариант тахини-латте

Этот напиток стал популярным благодаря нью-йоркскому кафе Maman Cafe. Он имеет ореховый и слегка солоноватый вкус благодаря тахини, который гармонично сочетается со сладостью молока.

Ингредиенты:

  • Эспрессо — 1 порция
  • Молоко — 100 мл
  • Мед — 1 ст. л.
  • Халва (ближневосточная сладость из тахини) — 1 ч. л.
  • Кардамон — 1 щепотка
  • Тахини — 1 ч. л. для сиропа
  • Вода — 2 ст. л. для сиропа

Приготовление:

  1. Приготовьте эспрессо.
  2. Взбейте молоко до образования пены.
  3. В отдельной емкости смешайте мед, халву и кардамон.
  4. Добавьте тахини к смеси меда и халвы, перемешайте до получения сиропа.
  5. Добавьте сироп в эспрессо.
  6. Аккуратно влейте взбитое молоко, чтобы получился латте.

Этот напиток хорошо освежает в жаркие дни.

2 вариант напитка — ингредиенты:

  • Холодный кофе — 200 мл
  • Цельное молоко или альтернативное молоко — 50 мл
  • Тахини — 2 ст. л.
  • Ваниль — 1 ч. л.
  • Мед — 1 ч. л.
  • Лед — 5-7 кубиков

Приготовление:

  1. Смешайте холодный кофе, молоко, тахини, ваниль и мед в блендере.
  2. Добавьте лед и взбейте до однородной массы.
  3. Перелейте в стакан и подавайте.

Тахини-латте — это интересный и многогранный напиток, который стоит попробовать. Он сочетает в себе ореховый вкус тахини, сладость молока и аромат специй, пишет in.hu.

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.

Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек
Шоу-бизнес
Лазарев обратился к Кудрявцевой: ты мне давно не близкий человек Аудио 
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека
Домашние животные
Маленький убийца: ядовитая птичка, которая может убить человека Аудио 
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Тахини штурмует кофейни: этот латте затмит матчу – предлагаем сразу два варианта трендового напитка
Бессульфатные шампуни: спасение или маркетинговая уловка? Разбираемся без прикрас
Этот документ защитит вас от обмана при съеме жилья — но есть нюанс
Леброн Джеймс сделал новое заявление о завершении карьеры
В Сандерленде начинается строительство гигафабрики: аккумуляторы для 100 тыс. электромобилей в год
Предел эволюции: живой компьютер, способный мыслить уже ждет вас
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России
Врата ада в Чехии существуют: три замка, которые заставят вас поверить в мистику
Идеальный перекус за 35 минут: гранола, от которой невозможно оторваться – готовим дома
Настоящие лайфхаки для пышного цветения кактусов в домашних условиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.