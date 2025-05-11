Тахини штурмует кофейни: этот латте затмит матчу – предлагаем сразу два варианта трендового напитка

2:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Согласно отчету Yelp за апрель, кофеиносодержащий напиток (не кофе) может потеснить популярный матча.

Фото: commons.wikimedia.org by Kgbo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Латте

Этот напиток — тахини-латте, который подают горячим или холодным, добавляя молотую кунжутную пасту. С марта 2024 по март 2025 года объем поиска "кофе с тахини" вырос на 678%, а "латте с тахини" — на 900%.

Как приготовить дома 1 вариант тахини-латте

Этот напиток стал популярным благодаря нью-йоркскому кафе Maman Cafe. Он имеет ореховый и слегка солоноватый вкус благодаря тахини, который гармонично сочетается со сладостью молока.

Ингредиенты:

Эспрессо — 1 порция

Молоко — 100 мл

Мед — 1 ст. л.

Халва (ближневосточная сладость из тахини) — 1 ч. л.

Кардамон — 1 щепотка

Тахини — 1 ч. л. для сиропа

Вода — 2 ст. л. для сиропа

Приготовление:

Приготовьте эспрессо. Взбейте молоко до образования пены. В отдельной емкости смешайте мед, халву и кардамон. Добавьте тахини к смеси меда и халвы, перемешайте до получения сиропа. Добавьте сироп в эспрессо. Аккуратно влейте взбитое молоко, чтобы получился латте.

Этот напиток хорошо освежает в жаркие дни.

2 вариант напитка — ингредиенты:

Холодный кофе — 200 мл

Цельное молоко или альтернативное молоко — 50 мл

Тахини — 2 ст. л.

Ваниль — 1 ч. л.

Мед — 1 ч. л.

Лед — 5-7 кубиков

Приготовление:

Смешайте холодный кофе, молоко, тахини, ваниль и мед в блендере. Добавьте лед и взбейте до однородной массы. Перелейте в стакан и подавайте.

Тахини-латте — это интересный и многогранный напиток, который стоит попробовать. Он сочетает в себе ореховый вкус тахини, сладость молока и аромат специй, пишет in.hu.

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.



Тахи́ни тахи́на или тхи́на (также известна как сезамовая паста или кунжутная паста) — распространённая на Ближнем Востоке густая паста из молотого кунжутного семени, её добавляют как необходимый компонент ко многим блюдам, например, к фалафелю, к хумусу, кроме того, она служит основой для многих соусов.

