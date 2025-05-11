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Не стейк и не жаркое, но вкус лучше: секрет — в грибном соусе

2:12
Еда

Когда хочется приготовить что-то сытное, но не стоять у плиты часами — это блюдо выручает. Свинина в сметане с грибами всегда получается нежной, ароматной и такой домашней, что гости точно попросят добавки.

подлива из курицы
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
подлива из курицы

Для рецепта подойдёт любое нежирное мясо: корейка, лопатка, окорок — всё, что найдётся в холодильнике. Но особенно нарядно и ровно блюдо выглядит, если использовать свиную вырезку и нарезать её медальонами. Грибы тоже можно выбирать по душе: удобнее всего — шампиньоны, но и лесные подойдут, если их предварительно отварить.

Что понадобится (на 5 порций):

  • Свинина (вырезка) — 500 г

  • Шампиньоны — 250 г

  • Лук — 1 средняя головка

  • Чеснок — 2 зубчика

  • Сметана (20%) — 200 г

  • Белое сухое вино — 70 мл

  • Горчица дижонская — 1 ч. л.

  • Тимьян — 0,5 ч. л.

  • Масло сливочное — 30 г

  • Масло растительное — 1 ст. л.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Петрушка — для подачи

Как готовить:

  1. Нарежьте свинину медальонами толщиной 1,5 см. Приправьте солью и перцем.

  2. Грибы протрите и нарежьте. Лук — полукольцами, чеснок — мелко.

  3. Обжарьте мясо на смеси сливочного и растительного масла до румяной корочки (по 3-4 мин. с каждой стороны). Уберите на тарелку.

  4. В той же сковороде обжарьте лук до мягкости. Добавьте грибы, чеснок и тимьян, готовьте ещё 5-7 минут.

  5. Влейте вино и положите горчицу. Увеличьте огонь, дайте жидкости выпариться 2-3 минуты.

  6. Добавьте сметану, перемешайте, доведите до кипения. Верните в сковороду мясо с соками.

  7. Тушите на слабом огне 5 минут. Посыпьте рубленой петрушкой и сразу подавайте.

Подаётся с картофельным пюре, рисом или пастой. Аромат — с ног сбивает, вкус — вызывает зависимость!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса после мяса птицы.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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