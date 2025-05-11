Не стейк и не жаркое, но вкус лучше: секрет — в грибном соусе

Когда хочется приготовить что-то сытное, но не стоять у плиты часами — это блюдо выручает. Свинина в сметане с грибами всегда получается нежной, ароматной и такой домашней, что гости точно попросят добавки.
Для рецепта подойдёт любое нежирное мясо: корейка, лопатка, окорок — всё, что найдётся в холодильнике. Но особенно нарядно и ровно блюдо выглядит, если использовать свиную вырезку и нарезать её медальонами. Грибы тоже можно выбирать по душе: удобнее всего — шампиньоны, но и лесные подойдут, если их предварительно отварить.
Свинина (вырезка) — 500 г
Шампиньоны — 250 г
Лук — 1 средняя головка
Чеснок — 2 зубчика
Сметана (20%) — 200 г
Белое сухое вино — 70 мл
Горчица дижонская — 1 ч. л.
Тимьян — 0,5 ч. л.
Масло сливочное — 30 г
Масло растительное — 1 ст. л.
Соль, перец — по вкусу
Петрушка — для подачи
Нарежьте свинину медальонами толщиной 1,5 см. Приправьте солью и перцем.
Грибы протрите и нарежьте. Лук — полукольцами, чеснок — мелко.
Обжарьте мясо на смеси сливочного и растительного масла до румяной корочки (по 3-4 мин. с каждой стороны). Уберите на тарелку.
В той же сковороде обжарьте лук до мягкости. Добавьте грибы, чеснок и тимьян, готовьте ещё 5-7 минут.
Влейте вино и положите горчицу. Увеличьте огонь, дайте жидкости выпариться 2-3 минуты.
Добавьте сметану, перемешайте, доведите до кипения. Верните в сковороду мясо с соками.
Тушите на слабом огне 5 минут. Посыпьте рубленой петрушкой и сразу подавайте.
Подаётся с картофельным пюре, рисом или пастой. Аромат — с ног сбивает, вкус — вызывает зависимость!
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней. Второй по объёмам производства и потребления в мире вид мяса после мяса птицы.
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