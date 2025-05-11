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Оладьи за 20 минут: пышные, румяные и без лишней возни

1:46
Еда

Если в холодильнике осталась простокваша — не спешите выливать. Из неё получаются невероятно вкусные, мягкие и ароматные оладьи с лёгкой кислинкой. Готовятся просто, жарятся быстро, а результат — будто из бабушкиной сковороды.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Кисломолочная основа не только добавляет вкус, но и делает структуру оладий воздушной. Главное — правильно отрегулировать консистенцию теста: оно должно быть густым, но не забитым мукой. В этом деле важна не точность граммов, а чутьё.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Простокваша — 200 мл

  • Мука — 240 г

  • Яйца — 2 шт.

  • Сахар — 2 ст. л.

  • Соль — 0,5 ч. л.

  • Сода — 0,5 ч. л.

  • Масло растительное — для жарки

Как готовить:

  1. Яйца и простоквашу заранее достаньте из холодильника — пусть нагреются до комнатной температуры.

  2. Муку просейте вместе с содой и солью. Это насытит её воздухом, а заодно равномерно распределит добавки.

  3. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до однородности (в пену взбивать не нужно), добавьте простоквашу и перемешайте.

  4. Вводите муку порциями, тщательно перемешивая тесто. Оно должно быть густым, но не слишком — регулируйте по ходу.

  5. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте оладьи, оставляя между ними зазоры.

  6. Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Готовые оладьи можно подать с мёдом, вареньем, сметаной или просто так — они хороши сами по себе.

Уточнения

Простоква́ша — кисломолочный продукт, образующийся из молока в результате молочнокислого брожения.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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