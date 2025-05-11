Оладьи за 20 минут: пышные, румяные и без лишней возни

Если в холодильнике осталась простокваша — не спешите выливать. Из неё получаются невероятно вкусные, мягкие и ароматные оладьи с лёгкой кислинкой. Готовятся просто, жарятся быстро, а результат — будто из бабушкиной сковороды.
Кисломолочная основа не только добавляет вкус, но и делает структуру оладий воздушной. Главное — правильно отрегулировать консистенцию теста: оно должно быть густым, но не забитым мукой. В этом деле важна не точность граммов, а чутьё.
Простокваша — 200 мл
Мука — 240 г
Яйца — 2 шт.
Сахар — 2 ст. л.
Соль — 0,5 ч. л.
Сода — 0,5 ч. л.
Масло растительное — для жарки
Яйца и простоквашу заранее достаньте из холодильника — пусть нагреются до комнатной температуры.
Муку просейте вместе с содой и солью. Это насытит её воздухом, а заодно равномерно распределит добавки.
В отдельной миске взбейте яйца с сахаром до однородности (в пену взбивать не нужно), добавьте простоквашу и перемешайте.
Вводите муку порциями, тщательно перемешивая тесто. Оно должно быть густым, но не слишком — регулируйте по ходу.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте оладьи, оставляя между ними зазоры.
Жарьте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Готовые оладьи можно подать с мёдом, вареньем, сметаной или просто так — они хороши сами по себе.
Простоква́ша — кисломолочный продукт, образующийся из молока в результате молочнокислого брожения.
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