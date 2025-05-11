Освежает, как вентилятор: кефирная окрошка с пикантным секретом

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодная окрошка — не просто суп, а гастрономическое спасение в жару. Особенно если готовить её на основе кефира с минералкой: получается легко, вкусно и ещё полезно для пищеварения.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Окрошка

Этот вариант отлично подойдёт тем, кто следит за рационом или просто хочет освежиться без тяжести в желудке. Кефир даёт мягкую кислинку и насыщает, минералка добавляет лёгкости и бодрости. А набор овощей и мяса делает блюдо полноценным обедом.

Что понадобится:

кефир (1%) — 1 л

минеральная вода — 500 мл

варёная говядина — 400 г

картофель — 4 шт.

яйца — 4 шт.

огурцы — 4 шт.

редис — 6 шт.

укроп и зелёный лук — по пучку

горчица — 1 ст. л.

соль и перец — по вкусу

Как готовить:

Отварите мясо до мягкости, остудите в бульоне. Картошку сварите "в мундире", остудите и очистите. Яйца — вкрутую, потом мелко нарезать. Овощи — в кубики, зелень нашинковать. Мясо порежьте тонкой соломкой. В большой миске соедините кефир, минералку и горчицу. Добавьте все нарезанные ингредиенты. Посолите и поперчите — осторожно, вкус усилится при охлаждении. Дайте настояться 30 минут в холодильнике. Подавайте с зеленью, по желанию добавьте лёд, сметану или немного чеснока.

Окрошка на кефире с минералкой — это идеальный суп для знойных дней: сытный, но лёгкий, с бодрящей текстурой и освежающим вкусом. И никакой плиты по жаре!

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

