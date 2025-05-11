Освежает, как вентилятор: кефирная окрошка с пикантным секретом

Холодная окрошка — не просто суп, а гастрономическое спасение в жару. Особенно если готовить её на основе кефира с минералкой: получается легко, вкусно и ещё полезно для пищеварения.
Этот вариант отлично подойдёт тем, кто следит за рационом или просто хочет освежиться без тяжести в желудке. Кефир даёт мягкую кислинку и насыщает, минералка добавляет лёгкости и бодрости. А набор овощей и мяса делает блюдо полноценным обедом.
кефир (1%) — 1 л
минеральная вода — 500 мл
варёная говядина — 400 г
картофель — 4 шт.
яйца — 4 шт.
огурцы — 4 шт.
редис — 6 шт.
укроп и зелёный лук — по пучку
горчица — 1 ст. л.
соль и перец — по вкусу
Отварите мясо до мягкости, остудите в бульоне.
Картошку сварите "в мундире", остудите и очистите.
Яйца — вкрутую, потом мелко нарезать.
Овощи — в кубики, зелень нашинковать.
Мясо порежьте тонкой соломкой.
В большой миске соедините кефир, минералку и горчицу.
Добавьте все нарезанные ингредиенты.
Посолите и поперчите — осторожно, вкус усилится при охлаждении.
Дайте настояться 30 минут в холодильнике.
Подавайте с зеленью, по желанию добавьте лёд, сметану или немного чеснока.
Окрошка на кефире с минералкой — это идеальный суп для знойных дней: сытный, но лёгкий, с бодрящей текстурой и освежающим вкусом. И никакой плиты по жаре!
Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.
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