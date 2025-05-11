Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда огурцы играют в одни цветочки: 5 ловушек дачника, убивающих завязь на корню
Всё раздражает, ничего не радует: никогда не игнорируйте эти перемены в настроении
Ваши глаза цвета неба? Это не просто красиво — это древняя мутация, изменившая человечество
Мода на двухколёсные: мопеды как стиль жизни СССР в 70-е
Вcего 3 ингредиента: ваша стиральная машина засияет чистотой, как новая
Даже за краткую остановку во дворе — штраф: как изменится жизнь водителей летом 2025
Honda возвращает двигатель из 80-х — но теперь он с электрическим компрессором
Проснулся — похудел: секрет утренней зарядки от фитнес-эксперта
Венгерский отдых: как город с дешёвым пивом стал дорогим сюрпризом

Освежает, как вентилятор: кефирная окрошка с пикантным секретом

1:44
Еда

Холодная окрошка — не просто суп, а гастрономическое спасение в жару. Особенно если готовить её на основе кефира с минералкой: получается легко, вкусно и ещё полезно для пищеварения.

Окрошка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Окрошка

Этот вариант отлично подойдёт тем, кто следит за рационом или просто хочет освежиться без тяжести в желудке. Кефир даёт мягкую кислинку и насыщает, минералка добавляет лёгкости и бодрости. А набор овощей и мяса делает блюдо полноценным обедом.

Что понадобится:

  • кефир (1%) — 1 л

  • минеральная вода — 500 мл

  • варёная говядина — 400 г

  • картофель — 4 шт.

  • яйца — 4 шт.

  • огурцы — 4 шт.

  • редис — 6 шт.

  • укроп и зелёный лук — по пучку

  • горчица — 1 ст. л.

  • соль и перец — по вкусу

Как готовить:

  1. Отварите мясо до мягкости, остудите в бульоне.

  2. Картошку сварите "в мундире", остудите и очистите.

  3. Яйца — вкрутую, потом мелко нарезать.

  4. Овощи — в кубики, зелень нашинковать.

  5. Мясо порежьте тонкой соломкой.

  6. В большой миске соедините кефир, минералку и горчицу.

  7. Добавьте все нарезанные ингредиенты.

  8. Посолите и поперчите — осторожно, вкус усилится при охлаждении.

  9. Дайте настояться 30 минут в холодильнике.

  10. Подавайте с зеленью, по желанию добавьте лёд, сметану или немного чеснока.

Окрошка на кефире с минералкой — это идеальный суп для знойных дней: сытный, но лёгкий, с бодрящей текстурой и освежающим вкусом. И никакой плиты по жаре!

Уточнения

Окро́шка (рег. Квас) — традиционный холодный суп русской кухни, который готовят в весенне-летний период.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии
Шоу-бизнес
Ужасная пошлость: Ширвиндт раскритиковал патриотический клип певицы Валерии Аудио 
Сергей Соседов обвинил Цискаридзе в незаслуженной ТЭФИ: я бы вёл программы лучше
Российский шоу-бизнес
Сергей Соседов обвинил Цискаридзе в незаслуженной ТЭФИ: я бы вёл программы лучше Аудио 
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете
Недвижимость
Что говорит о вас привычка убираться во время готовки? Больше, чем вы думаете Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Всё раздражает, ничего не радует: никогда не игнорируйте эти перемены в настроении
Ваши глаза цвета неба? Это не просто красиво — это древняя мутация, изменившая человечество
Мода на двухколёсные: мопеды как стиль жизни СССР в 70-е
Освежает, как вентилятор: кефирная окрошка с пикантным секретом
Вcего 3 ингредиента: ваша стиральная машина засияет чистотой, как новая
Даже за краткую остановку во дворе — штраф: как изменится жизнь водителей летом 2025
Honda возвращает двигатель из 80-х — но теперь он с электрическим компрессором
Проснулся — похудел: секрет утренней зарядки от фитнес-эксперта
Венгерский отдых: как город с дешёвым пивом стал дорогим сюрпризом
Не грядка, а бочка! Больше солнца, меньше земли: арбузы в бочке экономят место и силы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.