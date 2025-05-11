Идеальный перекус за 35 минут: гранола, от которой невозможно оторваться – готовим дома

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Суперхрустящая гранола — это идеальное сочетание для завтрака с йогуртом или для перекуса с молоком. Но знаете что? Её можно есть просто так, и это будет не менее вкусно. Единственный минус — к такому перекусу быстро привыкаешь, его хочется снова и снова!

Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гранола

Ингредиенты:

150 г овсяных хлопьев;

40 г сиропа агавы или кленового сиропа;

1 ст. л. мёда;

50 мл воды;

20 г кокосового масла;

120 г орехов (миндаль, фундук);

Тёмный шоколад 85% (по вкусу);

Кокосовая стружка (по вкусу).

Приготовление:

В кастрюле смешайте сироп агавы, мёд, воду и кокосовое масло. Нагревайте на медленном огне, пока смесь не станет однородной. Снимите кастрюлю с огня и добавьте овсяные хлопья и орехи. Хорошо перемешайте и выложите смесь на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 160°C духовке 30-35 минут. Через 10 минут перемешайте для равномерного приготовления. Когда гранола станет золотисто-коричневой и хрустящей, дайте ей остыть в приоткрытой духовке. Добавьте шоколадную крошку и кокосовую стружку.

Результат — лёгкая, хрустящая и тающая во рту гранола. Наслаждайтесь!

Уточнения

Грано́ла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния.

