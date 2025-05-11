Идеальный перекус за 35 минут: гранола, от которой невозможно оторваться – готовим дома

Суперхрустящая гранола — это идеальное сочетание для завтрака с йогуртом или для перекуса с молоком. Но знаете что? Её можно есть просто так, и это будет не менее вкусно. Единственный минус — к такому перекусу быстро привыкаешь, его хочется снова и снова!
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гранола
Ингредиенты:
150 г овсяных хлопьев;
40 г сиропа агавы или кленового сиропа;
1 ст. л. мёда;
50 мл воды;
20 г кокосового масла;
120 г орехов (миндаль, фундук);
Тёмный шоколад 85% (по вкусу);
Кокосовая стружка (по вкусу).
Приготовление:
В кастрюле смешайте сироп агавы, мёд, воду и кокосовое масло.
Нагревайте на медленном огне, пока смесь не станет однородной.
Снимите кастрюлю с огня и добавьте овсяные хлопья и орехи.
Хорошо перемешайте и выложите смесь на противень, застеленный пергаментом.
Выпекайте в разогретой до 160°C духовке 30-35 минут.
Через 10 минут перемешайте для равномерного приготовления.
Когда гранола станет золотисто-коричневой и хрустящей, дайте ей остыть в приоткрытой духовке.
Добавьте шоколадную крошку и кокосовую стружку.
Результат — лёгкая, хрустящая и тающая во рту гранола. Наслаждайтесь!
Уточнения
Грано́ла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния.