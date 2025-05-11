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Идеальный перекус за 35 минут: гранола, от которой невозможно оторваться – готовим дома

1:28
Еда

Суперхрустящая гранола — это идеальное сочетание для завтрака с йогуртом или для перекуса с молоком. Но знаете что? Её можно есть просто так, и это будет не менее вкусно. Единственный минус — к такому перекусу быстро привыкаешь, его хочется снова и снова!

Гранола
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гранола

Ингредиенты:

  • 150 г овсяных хлопьев;
  • 40 г сиропа агавы или кленового сиропа;
  • 1 ст. л. мёда;
  • 50 мл воды;
  • 20 г кокосового масла;
  • 120 г орехов (миндаль, фундук);
  • Тёмный шоколад 85% (по вкусу);
  • Кокосовая стружка (по вкусу).

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте сироп агавы, мёд, воду и кокосовое масло.
  2. Нагревайте на медленном огне, пока смесь не станет однородной.
  3. Снимите кастрюлю с огня и добавьте овсяные хлопья и орехи.
  4. Хорошо перемешайте и выложите смесь на противень, застеленный пергаментом.
  5. Выпекайте в разогретой до 160°C духовке 30-35 минут.
  6. Через 10 минут перемешайте для равномерного приготовления.
  7. Когда гранола станет золотисто-коричневой и хрустящей, дайте ей остыть в приоткрытой духовке.
  8. Добавьте шоколадную крошку и кокосовую стружку.

Результат — лёгкая, хрустящая и тающая во рту гранола. Наслаждайтесь!

Уточнения

Грано́ла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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