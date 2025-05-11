Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Слепота больше не приговор: механизм, который может перевернуть медицину
Фэн-шуй предостерегает: эти 3 комнаты должны сиять, чтобы деньги лились рекой
Идеальное майское приключение: где в Европе самое солнечное место
Выпрямляете волосы? Вы дышите веществом, которое в Европе уже запретили
Вы сами виноваты: вот почему кондиционер сдох в самый разгар жары
Сутулость, прощай: эксперт назвала упражнения, которые творят чудеса с осанкой
Крис Хемсворт — как роль в Охотниках за привидениями едва не уничтожила карьеру Тора
Путь к финансовой независимости: как Тургенев и Чехов инвестировали в своё будущее
Советский автопром глазами Запада: за что хвалили и над чем смеялись

Айс-кофе без кофемашины: летний рецепт с бодрящим эффектом

1:33
Еда

Холодный кофе с молоком — тот самый напиток, ради которого стоит проснуться летом. И не обязательно идти в кофейню: айс-кофе легко приготовить дома. Причём без кофемашины — достаточно турки или френч-пресса и немного терпения.

Холодный кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Холодный кофе

Если хотите всё сделать по-быстрому, можно взять растворимый кофе. Но аромат и вкус настоящих зёрен с лёгкой кислинкой и шоколадными нотами — совсем другой уровень. Лучше всё-таки заварить кофе свежемолотый.

Что понадобится на 2 порции:

  • молотый кофе — 2 ст. л.

  • вода — 200 мл

  • сахар — 2 ст. л.

  • молоко — 200 мл

  • лёд — по вкусу

Как приготовить:

1. Завариваем кофе.
Измельчите зёрна, если используете цельные. Во френч-прессе залейте молотый кофе горячей водой (около 95 °C), накройте крышкой и дайте настояться 4-6 минут. Потом медленно опустите поршень и перелейте напиток в кувшин.

2. Добавляем вкус.
Размешайте сахар в ещё горячем кофе — он полностью растворится. Дайте напитку остыть до комнатной температуры, а затем охладите в холодильнике.

3. Финальный штрих.
Наполните стаканы льдом, влейте кофе на 2/3 объёма, долейте молоко. По желанию украсьте взбитыми сливками, посыпьте какао или корицей. Наслаждайтесь!

Уточнения

Холодный кофе или айс-кофе, ледяной кофе — способ подачи кофейных напитков. Часто употребляется в качестве прохладительного напитка, особенно летом.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Сергей Соседов обвинил Цискаридзе в незаслуженной ТЭФИ: я бы вёл программы лучше
Российский шоу-бизнес
Сергей Соседов обвинил Цискаридзе в незаслуженной ТЭФИ: я бы вёл программы лучше Аудио 
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал
Авто
Автоугонщики вышли на новый уровень: схема, о которой еще точно никто не слышал Аудио 
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса
Садоводство, цветоводство
Не зола, а золото: чем реально стоит удобрять жимолость для сладкого вкуса Аудио 
Популярное
Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее

Какие ткани действительно спасают от жары? Неочевидные советы, которые помогут выбрать идеальную одежду на лето.

Думали, хлопок — лучший для жары? Вот четыре ткани, которые работают гораздо эффективнее
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Заплатил 200 долларов за песню и отказался её петь: музыкант Антон Беляев раскрыл правду о работе с Николаем Басковым
Если кот спит на вас — это не прихоть — он передаёт важный сигнал
Никогда не выбрасывайте старую тёрку — дизайнеры показали, как она может украсить ваш дом
Перемирие как ловушка: коалиция желающих нацелена не на мир, а на капитуляцию России Дмитрий Плотников Первый провал, первый урок: как Мерц начал правление с удара по своему авторитету Игорь Буккер
Кошка считает вас кошкой — вот 6 причин, почему это не шутка
Забудь про BB-крем: вот как в Корее добиваются эффекта идеальной кожи без макияжа
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Солнечные панели между рельсами: как Швейцария меняет правила игры
Последние материалы
Путь к финансовой независимости: как Тургенев и Чехов инвестировали в своё будущее
Советский автопром глазами Запада: за что хвалили и над чем смеялись
Липа без капризов: секреты посадки и ухода — без ошибок, которые совершают все
Философский камень: ученые создали золото и просто уничтожили его
Король признал короля: кого Джонни Депп считает величайшим актёром всех времён?
Петунии боятся как огня: главные ошибки, которые губят ваши цветы
Как на поездах путешествовали дети в пионерские лагеря
Ушла в другой угол — и тем самым спасла: что кошки чуют раньше людей
Искусственный интеллект — радость или катастрофа? Елизавета Боярская делится своим мнением!
Кипарисси: греческий секрет, который вы не найдете в путеводителях – почему туристы не знают об этом месте
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.