Айс-кофе без кофемашины: летний рецепт с бодрящим эффектом

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Холодный кофе с молоком — тот самый напиток, ради которого стоит проснуться летом. И не обязательно идти в кофейню: айс-кофе легко приготовить дома. Причём без кофемашины — достаточно турки или френч-пресса и немного терпения.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холодный кофе

Если хотите всё сделать по-быстрому, можно взять растворимый кофе. Но аромат и вкус настоящих зёрен с лёгкой кислинкой и шоколадными нотами — совсем другой уровень. Лучше всё-таки заварить кофе свежемолотый.

Что понадобится на 2 порции:

молотый кофе — 2 ст. л.

вода — 200 мл

сахар — 2 ст. л.

молоко — 200 мл

лёд — по вкусу

Как приготовить:

1. Завариваем кофе.

Измельчите зёрна, если используете цельные. Во френч-прессе залейте молотый кофе горячей водой (около 95 °C), накройте крышкой и дайте настояться 4-6 минут. Потом медленно опустите поршень и перелейте напиток в кувшин.

2. Добавляем вкус.

Размешайте сахар в ещё горячем кофе — он полностью растворится. Дайте напитку остыть до комнатной температуры, а затем охладите в холодильнике.

3. Финальный штрих.

Наполните стаканы льдом, влейте кофе на 2/3 объёма, долейте молоко. По желанию украсьте взбитыми сливками, посыпьте какао или корицей. Наслаждайтесь!

Уточнения

Холодный кофе или айс-кофе, ледяной кофе — способ подачи кофейных напитков. Часто употребляется в качестве прохладительного напитка, особенно летом.

