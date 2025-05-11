Айс-кофе без кофемашины: летний рецепт с бодрящим эффектом

Холодный кофе с молоком — тот самый напиток, ради которого стоит проснуться летом. И не обязательно идти в кофейню: айс-кофе легко приготовить дома. Причём без кофемашины — достаточно турки или френч-пресса и немного терпения.
Если хотите всё сделать по-быстрому, можно взять растворимый кофе. Но аромат и вкус настоящих зёрен с лёгкой кислинкой и шоколадными нотами — совсем другой уровень. Лучше всё-таки заварить кофе свежемолотый.
молотый кофе — 2 ст. л.
вода — 200 мл
сахар — 2 ст. л.
молоко — 200 мл
лёд — по вкусу
1. Завариваем кофе.
Измельчите зёрна, если используете цельные. Во френч-прессе залейте молотый кофе горячей водой (около 95 °C), накройте крышкой и дайте настояться 4-6 минут. Потом медленно опустите поршень и перелейте напиток в кувшин.
2. Добавляем вкус.
Размешайте сахар в ещё горячем кофе — он полностью растворится. Дайте напитку остыть до комнатной температуры, а затем охладите в холодильнике.
3. Финальный штрих.
Наполните стаканы льдом, влейте кофе на 2/3 объёма, долейте молоко. По желанию украсьте взбитыми сливками, посыпьте какао или корицей. Наслаждайтесь!
Холодный кофе или айс-кофе, ледяной кофе — способ подачи кофейных напитков. Часто употребляется в качестве прохладительного напитка, особенно летом.
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