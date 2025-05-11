Веганский шедевр: секретный ингредиент превращает пасту из цуккини в объедение

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта нежная паста из цуккини станет отличным блюдом для веганов и тех, кто избегает молочных продуктов по различным причинам. Попробуйте и убедитесь сами!

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паста со сливочно-грибным соусом

Ингредиенты:

1 блок (упаковка) копченого тофу

1 цуккини

1 красная луковица

3 столовые ложки оливкового масла

2 столовые ложки соевого соуса или тамари

2 зубчика чеснока

200 мл веганских сливок

2-3 столовые ложки воды

Соль, перец — по вкусу

1 чайная ложка сладкой копченой паприки

2 столовые ложки рубленой петрушки

Пенне из цельной пшеницы (по желанию)

Приготовление:

Нарежьте копченый тофу кубиками, цуккини — кружочками, а лук — полукольцами. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте тофу до румяной корочки. Добавьте соевый соус или тамари и готовьте еще пару минут. Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту. Добавьте в сковороду нарезанный цуккини, перемешайте и влейте воду. Приправьте солью, перцем и копченой паприкой. Накройте крышкой и тушите до мягкости цуккини. Пока готовится цуккини, сварите пенне из цельной пшеницы до готовности. Когда цуккини станет мягким, добавьте в сковороду обжаренный тофу и веганские сливки. Перемешайте и готовьте еще 5 минут. Снимите с огня, добавьте рубленую петрушку и тщательно перемешайте. Подавайте пасту горячей, при желании украсив свежей зеленью, советует kiskegyed.hu.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.



То́фу (яп. 豆腐 то: фу, кит. 豆腐 или 荳腐, dòufu (доуфу), кор. 두부 тубу, тайск. เต้าหู้ тау2хуу2, вьет. đậu phụ (đậu hũ) дауфу или дауху), так называемый соевый творог, — пищевой продукт из соевых бобов, богатый белком.

