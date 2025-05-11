Веганский шедевр: секретный ингредиент превращает пасту из цуккини в объедение
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Эта нежная паста из цуккини станет отличным блюдом для веганов и тех, кто избегает молочных продуктов по различным причинам. Попробуйте и убедитесь сами!
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста со сливочно-грибным соусом
Ингредиенты:
- 1 блок (упаковка) копченого тофу
- 1 цуккини
- 1 красная луковица
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 2 столовые ложки соевого соуса или тамари
- 2 зубчика чеснока
- 200 мл веганских сливок
- 2-3 столовые ложки воды
- Соль, перец — по вкусу
- 1 чайная ложка сладкой копченой паприки
- 2 столовые ложки рубленой петрушки
- Пенне из цельной пшеницы (по желанию)
Приготовление:
- Нарежьте копченый тофу кубиками, цуккини — кружочками, а лук — полукольцами.
- В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте тофу до румяной корочки. Добавьте соевый соус или тамари и готовьте еще пару минут.
- Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту.
- Добавьте в сковороду нарезанный цуккини, перемешайте и влейте воду. Приправьте солью, перцем и копченой паприкой.
- Накройте крышкой и тушите до мягкости цуккини.
- Пока готовится цуккини, сварите пенне из цельной пшеницы до готовности.
- Когда цуккини станет мягким, добавьте в сковороду обжаренный тофу и веганские сливки. Перемешайте и готовьте еще 5 минут.
- Снимите с огня, добавьте рубленую петрушку и тщательно перемешайте.
- Подавайте пасту горячей, при желании украсив свежей зеленью, советует kiskegyed.hu.
Уточнения
Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.
То́фу (яп. 豆腐 то: фу, кит. 豆腐 или 荳腐, dòufu (доуфу), кор. 두부 тубу, тайск. เต้าหู้ тау2хуу2, вьет. đậu phụ (đậu hũ) дауфу или дауху), так называемый соевый творог, — пищевой продукт из соевых бобов, богатый белком.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру