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Веганский шедевр: секретный ингредиент превращает пасту из цуккини в объедение

1:42
Еда

Эта нежная паста из цуккини станет отличным блюдом для веганов и тех, кто избегает молочных продуктов по различным причинам. Попробуйте и убедитесь сами!

Паста со сливочно-грибным соусом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста со сливочно-грибным соусом

Ингредиенты:

  • 1 блок (упаковка) копченого тофу
  • 1 цуккини
  • 1 красная луковица
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 2 столовые ложки соевого соуса или тамари
  • 2 зубчика чеснока
  • 200 мл веганских сливок
  • 2-3 столовые ложки воды
  • Соль, перец — по вкусу
  • 1 чайная ложка сладкой копченой паприки
  • 2 столовые ложки рубленой петрушки
  • Пенне из цельной пшеницы (по желанию)

Приготовление:

  1. Нарежьте копченый тофу кубиками, цуккини — кружочками, а лук — полукольцами.
  2. В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте тофу до румяной корочки. Добавьте соевый соус или тамари и готовьте еще пару минут.
  3. Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте измельченный чеснок и готовьте еще минуту.
  4. Добавьте в сковороду нарезанный цуккини, перемешайте и влейте воду. Приправьте солью, перцем и копченой паприкой.
  5. Накройте крышкой и тушите до мягкости цуккини.
  6. Пока готовится цуккини, сварите пенне из цельной пшеницы до готовности.
  7. Когда цуккини станет мягким, добавьте в сковороду обжаренный тофу и веганские сливки. Перемешайте и готовьте еще 5 минут.
  8. Снимите с огня, добавьте рубленую петрушку и тщательно перемешайте.
  9. Подавайте пасту горячей, при желании украсив свежей зеленью, советует kiskegyed.hu.

Уточнения

Цукини (zucchini, уменьш. от ит. zucca, «тыква») — распространённая в Америке и Западной Европе разновидность кабачка с неветвящимся стеблем.

То́фу (яп. 豆腐 то: фу, кит. 豆腐 или 荳腐, dòufu (доуфу), кор. 두부 тубу, тайск. เต้าหู้ тау2хуу2, вьет. đậu phụ (đậu hũ) дауфу или дауху), так называемый соевый творог, — пищевой продукт из соевых бобов, богатый белком. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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