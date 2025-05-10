Обычное тесто, необычная начинка: пирог, который съели первым

Если вам кажется, что щавель — это только про зелёные щи, то этот пирог способен удивить. В нём нежное песочное тесто сочетается с лёгкой кислинкой щавеля — и это работает на ура.
Начинка максимально простая: только свежий щавель, сахар и кукурузный крахмал, чтобы загустить сок. Никаких сложных комбинаций — вкус берёт своей прямотой и балансом. Кислинка освежает, тесто хрустит — идеальное сопровождение к чашке чая или неспешному воскресному завтраку.
мука — 200 г
масло сливочное — 80 г
яйцо — 1 шт.
сахар — 130 г
щавель — 200 г
крахмал кукурузный — 1 ст. л.
разрыхлитель — 1 ч. л.
соль — 1/3 ч. л.
1. Замешиваем тесто
Просейте муку с солью и разрыхлителем. Добавьте холодное масло кубиками, разотрите в крошку. Взбейте яйцо с 30 г сахара и вмешайте в тесто. Заверните в плёнку, охладите 1 час.
2. Готовим начинку
Щавель промойте, обсушите, удалите грубые стебли и нарежьте. Смешайте с оставшимся сахаром и крахмалом.
3. Собираем пирог
2/3 теста раскатайте и выложите в форму с бортиками. Отправьте в холодильник на 30 минут. Оставшееся тесто — в морозилку.
4. Выпекаем
Выложите начинку, сверху натрите замороженное тесто. Выпекайте при 180°С около 25 минут до румяной корочки. Остудите.
Щаве́ль (разг. ща́вель; лат. Rúmex) — род одно- и многолетних трав и полукустарников семейства Гречишные (Polygonaceae) с продолговатыми листьями.
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