Курица и ещё два ингредиента: гениальный рецепт быстрого ужина без грязной посуды

В будние дни, когда каждая минута на счету, хочется приготовить что-то вкусное и сытное, но без лишних хлопот. Всего из трёх ингредиентов можно создать полноценный ужин, который будет готов всего за 20 минут. А главное, после него не останется грязной посуды — минимум усилий, максимум удовольствия!
Ингредиенты:
Приготовление:
Ужин готов! Приятного аппетита!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.
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