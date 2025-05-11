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Курица и ещё два ингредиента: гениальный рецепт быстрого ужина без грязной посуды

1:22
Еда

В будние дни, когда каждая минута на счету, хочется приготовить что-то вкусное и сытное, но без лишних хлопот. Всего из трёх ингредиентов можно создать полноценный ужин, который будет готов всего за 20 минут. А главное, после него не останется грязной посуды — минимум усилий, максимум удовольствия!

Картофельная запеканка с сыром
Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты:

  • Куриное филе — 2 штуки.
  • Картофель — 3-4 штуки.
  • Твёрдый сыр (например, чеддер или гауда) — 100 г.

Приготовление:

  1. Картофель нарежьте тонкими ломтиками или половинками, в зависимости от вашего предпочтения. Куриное филе разрежьте на небольшие кусочки или полоски, чтобы оно приготовилось быстрее. Сыр натрите на крупной тёрке.
  2. Нагрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите картофель и обжаривайте его до золотистой корочки, переворачивая, чтобы он не подгорел. Когда картофель будет почти готов, добавьте к нему куриное филе и продолжайте жарить до полной готовности мяса.
  3. Когда курица и картофель будут готовы, щедро посыпьте их тёртым сыром. Накройте сковороду крышкой и оставьте на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.

Ужин готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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