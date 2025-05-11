Курица и ещё два ингредиента: гениальный рецепт быстрого ужина без грязной посуды

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

В будние дни, когда каждая минута на счету, хочется приготовить что-то вкусное и сытное, но без лишних хлопот. Всего из трёх ингредиентов можно создать полноценный ужин, который будет готов всего за 20 минут. А главное, после него не останется грязной посуды — минимум усилий, максимум удовольствия!

Фото: commons.wikimedia.org by Jacek Halicki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Картофельная запеканка с сыром

Ингредиенты:

Куриное филе — 2 штуки.

Картофель — 3-4 штуки.

Твёрдый сыр (например, чеддер или гауда) — 100 г.

Приготовление:

Картофель нарежьте тонкими ломтиками или половинками, в зависимости от вашего предпочтения. Куриное филе разрежьте на небольшие кусочки или полоски, чтобы оно приготовилось быстрее. Сыр натрите на крупной тёрке. Нагрейте сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выложите картофель и обжаривайте его до золотистой корочки, переворачивая, чтобы он не подгорел. Когда картофель будет почти готов, добавьте к нему куриное филе и продолжайте жарить до полной готовности мяса. Когда курица и картофель будут готовы, щедро посыпьте их тёртым сыром. Накройте сковороду крышкой и оставьте на 2-3 минуты, чтобы сыр расплавился.

Ужин готов! Приятного аппетита!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).



Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

