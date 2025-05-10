Нежнейшее мясо, карамельный соус: секрет пивного рагу раскрыт — пользуйтесь на здоровье

2:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите разнообразить обычное рагу и удивить гостей его вкусом? Попробуйте добавить к нему новые нотки! Коричневое пиво не только придаст блюду лёгкую алкогольную ноту, но и превратит его в настоящее гастрономическое удовольствие. Мясо станет невероятно нежным, а соус приобретёт насыщенный карамельный вкус с лёгкой горчинкой. Это баварское блюдо давно пользуется популярностью в Германии и отлично подходит для праздничных застолий или семейных ужинов.

Фото: flickr.com by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Картошка с мясом

Главное преимущество пивного рагу — его можно приготовить заранее, и на следующий день оно станет ещё вкуснее. Медленная готовка — ключ к успеху. Если вы потратите 2-3 часа, результат будет потрясающим. Аромат, наполняющий кухню, непременно соберёт всех за столом.

Вот рецепт от ubytovaniopocno.cz, который точно удивит вас!

Ингредиенты (на 4-6 порций):

1 кг говяжьего гуляша

2 луковицы

3 зубчика чеснока

2 ст. л. муки

2 ст. л. томатной пасты

1 зелёный перец

2 ч. л. сладкой паприки

0,5 ст. л. майорана

0,5 ст. л. тмина

500 мл тёмного пива

2 ч. л. горчицы

500 мл бульона

5 душистых перцев

3 лавровых листа

Соль и перец по вкусу

1 горсть петрушки

Масло для жарки

Приготовление:

Нарежьте мясо кубиками, приправьте солью и перцем. Обжарьте на масле до золотистой корочки и отставьте в сторону. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук и зелёный перец до мягкости. Добавьте чеснок, посыпьте мукой и перемешайте. Добавьте томатное пюре, паприку, тмин и майоран, перемешайте и готовьте минуту. Влейте пиво и соскребите со дна кастрюли вкусные кусочки. Добавьте горчицу, лавровый лист, душистый перец, бульон и мясо. Готовьте на медленном огне 2-3 часа, периодически помешивая. В конце приготовления приправьте солью и перцем по вкусу и подавайте, посыпав свежей петрушкой.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.



Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

