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Нежнейшее мясо, карамельный соус: секрет пивного рагу раскрыт — пользуйтесь на здоровье

2:23
Еда

Хотите разнообразить обычное рагу и удивить гостей его вкусом? Попробуйте добавить к нему новые нотки! Коричневое пиво не только придаст блюду лёгкую алкогольную ноту, но и превратит его в настоящее гастрономическое удовольствие. Мясо станет невероятно нежным, а соус приобретёт насыщенный карамельный вкус с лёгкой горчинкой. Это баварское блюдо давно пользуется популярностью в Германии и отлично подходит для праздничных застолий или семейных ужинов.

Картошка с мясом
Фото: flickr.com by pelican, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картошка с мясом

Главное преимущество пивного рагу — его можно приготовить заранее, и на следующий день оно станет ещё вкуснее. Медленная готовка — ключ к успеху. Если вы потратите 2-3 часа, результат будет потрясающим. Аромат, наполняющий кухню, непременно соберёт всех за столом.

Вот рецепт от ubytovaniopocno.cz, который точно удивит вас!

Ингредиенты (на 4-6 порций):

  • 1 кг говяжьего гуляша
  • 2 луковицы
  • 3 зубчика чеснока
  • 2 ст. л. муки
  • 2 ст. л. томатной пасты
  • 1 зелёный перец
  • 2 ч. л. сладкой паприки
  • 0,5 ст. л. майорана
  • 0,5 ст. л. тмина
  • 500 мл тёмного пива
  • 2 ч. л. горчицы
  • 500 мл бульона
  • 5 душистых перцев
  • 3 лавровых листа
  • Соль и перец по вкусу
  • 1 горсть петрушки
  • Масло для жарки

Приготовление:

  1. Нарежьте мясо кубиками, приправьте солью и перцем. Обжарьте на масле до золотистой корочки и отставьте в сторону.
  2. В той же сковороде обжарьте нарезанный лук и зелёный перец до мягкости. Добавьте чеснок, посыпьте мукой и перемешайте.
  3. Добавьте томатное пюре, паприку, тмин и майоран, перемешайте и готовьте минуту.
  4. Влейте пиво и соскребите со дна кастрюли вкусные кусочки. Добавьте горчицу, лавровый лист, душистый перец, бульон и мясо.
  5. Готовьте на медленном огне 2-3 часа, периодически помешивая.
  6. В конце приготовления приправьте солью и перцем по вкусу и подавайте, посыпав свежей петрушкой.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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