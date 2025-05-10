Нежнейшее мясо, карамельный соус: секрет пивного рагу раскрыт — пользуйтесь на здоровье

Хотите разнообразить обычное рагу и удивить гостей его вкусом? Попробуйте добавить к нему новые нотки! Коричневое пиво не только придаст блюду лёгкую алкогольную ноту, но и превратит его в настоящее гастрономическое удовольствие. Мясо станет невероятно нежным, а соус приобретёт насыщенный карамельный вкус с лёгкой горчинкой. Это баварское блюдо давно пользуется популярностью в Германии и отлично подходит для праздничных застолий или семейных ужинов.
Главное преимущество пивного рагу — его можно приготовить заранее, и на следующий день оно станет ещё вкуснее. Медленная готовка — ключ к успеху. Если вы потратите 2-3 часа, результат будет потрясающим. Аромат, наполняющий кухню, непременно соберёт всех за столом.
Вот рецепт от ubytovaniopocno.cz, который точно удивит вас!
Ингредиенты (на 4-6 порций):
Приготовление:
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.
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