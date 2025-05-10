Блюдо пересолено, а гости уже на пороге: спасение есть прямо на кухне

С кем не случалось: отвлекся на минуту, и суп уже солёный, как море. Но не спешите выливать — почти каждое пересоленное блюдо можно спасти. Нужно всего лишь знать пару хитростей, которые давно используют шефы и опытные хозяйки.
Разбавьте водой — это самое простое и логичное. Добавьте немного, доведите до вкуса.
Картофель — в помощь: очистите, разрежьте и положите в суп на 10-15 минут. Он вытянет лишнюю соль. Потом просто уберите его.
Для каши: добавьте немного воды и разведите в ней крахмал или муку — это уравновесит вкус и сделает текстуру мягче.
Вмешайте немного сливок, сметаны или йогурта — они смягчат пересол.
Также подойдут разведённые крахмал или мука — они нейтрализуют вкус соли и сделают блюдо гуще.
В томатные блюда можно добавить немного сахара или мёда, но осторожно, чтобы не пересластить.
Если ничего не помогает — подавайте блюдо с мягким гарниром: рисом, картофелем, макаронами. Они уравновесят вкус, "впитают" лишнюю соль и сделают еду съедобной.
Солите в конце приготовления, когда вкус уже понятен.
Лучше недосолить, чем испортить всё в один щедрый момент.
Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.
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