Блюдо пересолено, а гости уже на пороге: спасение есть прямо на кухне

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

С кем не случалось: отвлекся на минуту, и суп уже солёный, как море. Но не спешите выливать — почти каждое пересоленное блюдо можно спасти. Нужно всего лишь знать пару хитростей, которые давно используют шефы и опытные хозяйки.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кусочки тыквы

Что делать, если пересолили суп

Разбавьте водой — это самое простое и логичное. Добавьте немного, доведите до вкуса.

Картофель — в помощь : очистите, разрежьте и положите в суп на 10-15 минут. Он вытянет лишнюю соль. Потом просто уберите его.

Для каши: добавьте немного воды и разведите в ней крахмал или муку — это уравновесит вкус и сделает текстуру мягче.

Если "перебрали" в соусе или запеканке

Вмешайте немного сливок, сметаны или йогурта — они смягчат пересол.

Также подойдут разведённые крахмал или мука — они нейтрализуют вкус соли и сделают блюдо гуще.

В томатные блюда можно добавить немного сахара или мёда, но осторожно, чтобы не пересластить.

Гарниры в помощь

Если ничего не помогает — подавайте блюдо с мягким гарниром: рисом, картофелем, макаронами. Они уравновесят вкус, "впитают" лишнюю соль и сделают еду съедобной.

Главное — не пересаливать с самого начала

Солите в конце приготовления, когда вкус уже понятен.

Лучше недосолить, чем испортить всё в один щедрый момент.

Уточнения

Пова́ренная соль или пищева́я соль (хлорид натрия, NaCl; употребляются также названия хлористый натрий, каменная соль, "столовая соль" или просто "соль") — пищевой продукт, представляющий собой бесцветные кристаллы.



