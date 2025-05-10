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Топ-5 самых удачных блюд русской кухни 

2:14
Еда

Русская кухня — это не про заморские изыски и не про мишленовские звёзды.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Это про тепло, сытость и душу. А ещё — про запах жареного лука, томных щей и пирогов, которые пекли на всю семью. Некоторые блюда пережили революции, войны и кулинарные моды — и всё равно остаются на наших столах.

1. Щи — царица кастрюли

Капуста, мясо (или просто картошка, если пост), морковка и терпение. Чем дольше стоят — тем вкуснее. Щи — это как борщ, только без свеклы, но с не меньшей силой согревания души и желудка.

2. Пельмени — заморозил, отварил, счастлив

Изобретение, гениальное в своей простоте. В морозилку на чёрный день, в кипяток — на белый. С уксусом, сметаной, маслом или просто вилкой — вкусно всегда.

3. Гречка с котлетой — комбо, победившее столовые

Простое, сытное, вечно любимое сочетание. Гречка, будто создана под котлету — впитывает соки, не возражает против подливы и не требует модных добавок. Еда настоящих людей.

4. Оливье — салат по случаю и без

Он был праздничным, стал народным, а потом просто обязательным. Без него не Новый год, не свадьба, не суббота. Главное — не пожалеть варёной колбасы и майонеза. Всё остальное — вкусовые детали.

5. Блины — универсальные солдаты кухни

С маслом, с икрой, с вареньем, с мясом или просто с руками. Завтрак, обед и ужин. И всегда праздник. У каждой хозяйки — свои тонкости: кто-то кладёт кефир, кто-то — минералку. А на выходе — тепло с хрустом по краям.

Русская кухня не нуждается в рекламе. Её блюда — как добрые друзья: простые, понятные, всегда к месту. И пусть модные фалафели и суши временно завоевали внимание, но ничто не заменит запах щей с плиты или тарелки пельменей на морозе.

Это не просто еда — это память. А она, как известно, всегда вкусная

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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