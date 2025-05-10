Почему в СССР банки из-под сгущёнки были ржавыми — и это считалось нормой

В советское время практически каждая семья покупала сгущёнку.
Но если ты откроешь старую советскую банку или посмотришь архивные фото, заметишь: внутри часто была ржавчина или потемнение металла. Казалось бы, негигиенично, а на самом деле — вполне допустимо по ГОСТу.
Почему так было:
Зато вкус был отменный: настоящая сгущёнка делалась только из молока и сахара, без растительных жиров и крахмала, как часто бывает сейчас.
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