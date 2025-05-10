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Почему в СССР банки из-под сгущёнки были ржавыми — и это считалось нормой

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Еда

В советское время практически каждая семья покупала сгущёнку.

Сгущёнка Верховского МКЗ 380 грамм
Фото: commons.wikimedia.org by Донор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сгущёнка Верховского МКЗ 380 грамм

Но если ты откроешь старую советскую банку или посмотришь архивные фото, заметишь: внутри часто была ржавчина или потемнение металла. Казалось бы, негигиенично, а на самом деле — вполне допустимо по ГОСТу.

Почему так было:

  • Сгущёнку фасовали в жестяные банки без внутреннего покрытия, чтобы не использовать импортные дорогие лаковые материалы.
  • ГОСТ позволял потемнение и лёгкую коррозию, если не нарушалась герметичность банки.
  • Люди просто срезали потемневший слой ложкой — и с аппетитом ели дальше.

Зато вкус был отменный: настоящая сгущёнка делалась только из молока и сахара, без растительных жиров и крахмала, как часто бывает сейчас.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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