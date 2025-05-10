Почему в СССР банки из-под сгущёнки были ржавыми — и это считалось нормой

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

В советское время практически каждая семья покупала сгущёнку.

Фото: commons.wikimedia.org by Донор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сгущёнка Верховского МКЗ 380 грамм

Но если ты откроешь старую советскую банку или посмотришь архивные фото, заметишь: внутри часто была ржавчина или потемнение металла. Казалось бы, негигиенично, а на самом деле — вполне допустимо по ГОСТу.

Почему так было:

Сгущёнку фасовали в жестяные банки без внутреннего покрытия, чтобы не использовать импортные дорогие лаковые материалы.

ГОСТ позволял потемнение и лёгкую коррозию, если не нарушалась герметичность банки.

Люди просто срезали потемневший слой ложкой — и с аппетитом ели дальше.

Зато вкус был отменный: настоящая сгущёнка делалась только из молока и сахара, без растительных жиров и крахмала, как часто бывает сейчас.