Мясо на паузе: белковая альтернатива, о которой забыли, но зря — вкус способный удивить

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Забудьте про куриную грудку и говяжью печень. Есть один ингредиент, который может заменить мясо и при этом сэкономить вам деньги, время и калории — это текстурированный соевый белок. Да-да, тот самый, который обычно прячется на нижних полках супермаркета и у многих вызывает недоверие. А зря!

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Рис

Растительный белок, который работает

Текстурированный белок из сои — это не побочный продукт, а настоящая находка. Он богат протеином (до 50 г на 100 г продукта!), клетчаткой и почти не содержит жиров. Продаётся в сушёном виде, а после замачивания в горячей воде с уксусом и солью обретает структуру, способную впитать все ароматы и специи блюда.

Простой и насыщенный ужин: соевый протеин в ароматном соусе

Эта индийская вариация с томатами, пряностями и греческим йогуртом превращает соевый белок в нечто удивительное. Подайте с рисом — и получите полноценное блюдо, которое можно готовить впрок и замораживать порциями.

Ингредиенты для основы:

350 г текстурированной сои

1,5 л воды

Винный уксус и соль для замачивания

Для соуса:

Лук, чеснок, имбирь

Garam masala или карри, куркума, зира, паприка, кайенский перец

Консервированные томаты

Немного масла, сливочного масла и йогурта

Гарнир:

Отварной белый рис с солью

Как готовить:

Замочите сою на 15-30 минут в воде с уксусом и солью, затем хорошо отожмите. Обжарьте лук, имбирь и чеснок, добавьте специи. Влейте томаты, уварите соус и взбейте до кремовой текстуры. Верните в кастрюлю, добавьте сою, масло и йогурт, потушите ещё 10 минут. Подавайте с рисом и зеленью.

Почему стоит попробовать

Такое блюдо легко адаптировать, оно отлично подходит для заморозки и экономит бюджет. А насыщенность вкуса — благодаря специям и умами — не оставит равнодушными даже ярых мясоедов.

Сделайте первый шаг, даже если не уверены. Уже с первой ложки вы, скорее всего, измените своё мнение о скромной сое навсегда.

Уточнения

Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.



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