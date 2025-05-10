Мясо на паузе: белковая альтернатива, о которой забыли, но зря — вкус способный удивить

Забудьте про куриную грудку и говяжью печень. Есть один ингредиент, который может заменить мясо и при этом сэкономить вам деньги, время и калории — это текстурированный соевый белок. Да-да, тот самый, который обычно прячется на нижних полках супермаркета и у многих вызывает недоверие. А зря!
Текстурированный белок из сои — это не побочный продукт, а настоящая находка. Он богат протеином (до 50 г на 100 г продукта!), клетчаткой и почти не содержит жиров. Продаётся в сушёном виде, а после замачивания в горячей воде с уксусом и солью обретает структуру, способную впитать все ароматы и специи блюда.
Эта индийская вариация с томатами, пряностями и греческим йогуртом превращает соевый белок в нечто удивительное. Подайте с рисом — и получите полноценное блюдо, которое можно готовить впрок и замораживать порциями.
350 г текстурированной сои
1,5 л воды
Винный уксус и соль для замачивания
Лук, чеснок, имбирь
Garam masala или карри, куркума, зира, паприка, кайенский перец
Консервированные томаты
Немного масла, сливочного масла и йогурта
Отварной белый рис с солью
Замочите сою на 15-30 минут в воде с уксусом и солью, затем хорошо отожмите.
Обжарьте лук, имбирь и чеснок, добавьте специи.
Влейте томаты, уварите соус и взбейте до кремовой текстуры.
Верните в кастрюлю, добавьте сою, масло и йогурт, потушите ещё 10 минут.
Подавайте с рисом и зеленью.
Такое блюдо легко адаптировать, оно отлично подходит для заморозки и экономит бюджет. А насыщенность вкуса — благодаря специям и умами — не оставит равнодушными даже ярых мясоедов.
Сделайте первый шаг, даже если не уверены. Уже с первой ложки вы, скорее всего, измените своё мнение о скромной сое навсегда.
Со́я культу́рная (лат. Glycine max) — однолетнее травянистое растение, вид рода Соя (Glycine) семейства Бобовые.
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