Секрет греческих креветок, которые обошли мировые деликатесы

3:06 Your browser does not support the audio element. Еда

По данным гастрономического путеводителя TasteAtlas, одно из самых простых и традиционных греческих блюд оказалось на вершине мирового рейтинга деликатесов из креветок. Речь идёт о симийских креветках — крошечных, хрустящих, ароматных и удивительно вкусных. Греция вновь подтвердила, что её кулинарное наследие — это нечто гораздо большее, чем оливки и сыр фета.

Фото: freepik.com by serhii_bobyk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крекеры с креветками

Симийские креветки — маленькие, но выдающиеся

Симийские креветки (греч. "συμιακό γαριδάκι") родом с острова Сими, расположенного в Эгейском море. Эти миниатюрные морепродукты славятся ярко-красным цветом, невероятной хрустящей текстурой и естественно сладким вкусом. Из-за своего размера и нежной структуры они жарятся быстро — как правило, в оливковом масле с добавлением чеснока, соли и перца.

Никаких сложных соусов, никакой кулинарной экзотики. Только жар, масло и любовь — так готовят симийские креветки греки на протяжении поколений. Часто их едят целиком: с хвостами, панцирями и даже головами. Такой способ приготовления сохраняет максимум вкуса и делает текстуру особенно насыщенной. Иногда их обваливают в муке или кукурузном крахмале для более хрустящей корочки, а в качестве единственного дополнения может выступать немного свежевыжатого лимонного сока.

Гаридес саганаки — ещё один греческий шедевр

На 21-й строчке рейтинга оказался другой популярный представитель греческой кухни — γαρίδες σαγανάκι (гаридес саганаки). Это блюдо в корне отличается от симийских креветок — более насыщенное, с богатым соусом и узнаваемым ароматом узо.

Гаридес саганаки готовят из обжаренных на сковороде креветок, которые затем деглазируют узо (традиционный греческий анисовый напиток), заливают томатным соусом, приправляют специями и посыпают крошеной фетой. Название блюда происходит от слова "сагани" — маленькой двухручной сковородки, в которой его традиционно подают. Это блюдо обычно выступает в роли мезе — небольшой закуски, которая идеально сочетается с хлебом или лепёшками пита.

Почему эти блюда признаны лучшими

Эксперты отмечают, что секрет греческих блюд с креветками кроется в минимализме и уважении к натуральным продуктам. Никакой перегрузки специями, соусами или маринадами. Только простота, гармония и идеальный баланс текстур и вкусов.

Греческая кухня давно славится своими морепродуктами, но тот факт, что сразу два блюда попали в топ-25 лучших креветочных блюд мира, говорит о многом. Это признание не только традиций, но и современного гастрономического подхода, при котором продукты говорят сами за себя.

Уточнения

Креветки или настоя́щие креве́тки (лат. Caridea), — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda).

