Уберите помидоры из холодильника: простой трюк, который сохранит вкус томатов надолго

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас по привычке убирают помидоры в холодильник, считая, что так они дольше сохранят свежесть. Однако эксперты предостерегают: это может быть ошибкой, которая лишает томаты их вкуса и аромата.

Фото: Freepik by grmarc Томат на грядке

Почему не стоит хранить помидоры в холодильнике

Помидоры продолжают дозревать после сбора благодаря выделению этилена — природного газа, способствующего созреванию. При хранении в холодильнике этот процесс замедляется, что приводит к потере вкусовых качеств. Холодная температура разрушает летучие соединения, отвечающие за аромат и вкус, делая помидоры пресными и мучнистыми.

Как правильно хранить помидоры

Храните помидоры при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Если помидоры ещё не дозрели, положите их рядом с бананами или яблоками — они выделяют этилен, ускоряющий созревание.

Избегайте хранения помидоров в полиэтиленовых пакетах, так как это может привести к накоплению влаги и ускоренному порче.

Исключения из правила

Если помидоры уже перезрели и вы не планируете их употреблять в ближайшее время, можно поместить их в холодильник, чтобы замедлить процесс порчи. Однако перед употреблением рекомендуется дать им полежать при комнатной температуре, чтобы частично восстановить вкус.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

