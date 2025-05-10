Уберите помидоры из холодильника: простой трюк, который сохранит вкус томатов надолго

Многие из нас по привычке убирают помидоры в холодильник, считая, что так они дольше сохранят свежесть. Однако эксперты предостерегают: это может быть ошибкой, которая лишает томаты их вкуса и аромата.
Помидоры продолжают дозревать после сбора благодаря выделению этилена — природного газа, способствующего созреванию. При хранении в холодильнике этот процесс замедляется, что приводит к потере вкусовых качеств. Холодная температура разрушает летучие соединения, отвечающие за аромат и вкус, делая помидоры пресными и мучнистыми.
Храните помидоры при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
Если помидоры ещё не дозрели, положите их рядом с бананами или яблоками — они выделяют этилен, ускоряющий созревание.
Избегайте хранения помидоров в полиэтиленовых пакетах, так как это может привести к накоплению влаги и ускоренному порче.
Если помидоры уже перезрели и вы не планируете их употреблять в ближайшее время, можно поместить их в холодильник, чтобы замедлить процесс порчи. Однако перед употреблением рекомендуется дать им полежать при комнатной температуре, чтобы частично восстановить вкус.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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