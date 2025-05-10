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Уберите помидоры из холодильника: простой трюк, который сохранит вкус томатов надолго

1:27
Еда

Многие из нас по привычке убирают помидоры в холодильник, считая, что так они дольше сохранят свежесть. Однако эксперты предостерегают: это может быть ошибкой, которая лишает томаты их вкуса и аромата.

Томат на грядке
Фото: Freepik by grmarc
Томат на грядке

Почему не стоит хранить помидоры в холодильнике

Помидоры продолжают дозревать после сбора благодаря выделению этилена — природного газа, способствующего созреванию. При хранении в холодильнике этот процесс замедляется, что приводит к потере вкусовых качеств. Холодная температура разрушает летучие соединения, отвечающие за аромат и вкус, делая помидоры пресными и мучнистыми.

Как правильно хранить помидоры

  • Храните помидоры при комнатной температуре, в хорошо проветриваемом месте, вдали от прямых солнечных лучей.

  • Если помидоры ещё не дозрели, положите их рядом с бананами или яблоками — они выделяют этилен, ускоряющий созревание.

  • Избегайте хранения помидоров в полиэтиленовых пакетах, так как это может привести к накоплению влаги и ускоренному порче.

Исключения из правила

Если помидоры уже перезрели и вы не планируете их употреблять в ближайшее время, можно поместить их в холодильник, чтобы замедлить процесс порчи. Однако перед употреблением рекомендуется дать им полежать при комнатной температуре, чтобы частично восстановить вкус.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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