Тахини-латте: напиток, который заменит ваш утренний кофе

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Тахини-латте — новый тренд в мире напитков, который стремительно набирает популярность. Согласно апрельскому отчёту Yelp, за последний год количество поисковых запросов по фразе "тахини латте" увеличилось на 900%

Фото: unsplash.com by Daniel Robert danielrobertdinu, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яичный латте

Тахини — это паста из молотого кунжута, традиционно используемая в ближневосточной кухне. Её насыщенный ореховый вкус и кремовая текстура делают её идеальным дополнением к кофе. Тахини богата полезными жирами, белком, кальцием и железом, что делает тахини-латте не только вкусным, но и питательным напитком .

Как приготовить тахини-латте дома

Для приготовления тахини-латте вам понадобятся:

1 столовая ложка тахини

1 чайная ложка мёда или кленового сиропа

1 порция эспрессо или 1/2 чашки крепкого кофе

1/2 чашки молока (можно использовать растительное)

Щепотка соли и кардамона по вкусу.

Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной пенистой массы. Подавайте горячим или со льдом, посыпав сверху корицей или кунжутом для украшения.

Уточнения

Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.

