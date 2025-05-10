Тахини-латте: напиток, который заменит ваш утренний кофе

Тахини-латте — новый тренд в мире напитков, который стремительно набирает популярность. Согласно апрельскому отчёту Yelp, за последний год количество поисковых запросов по фразе "тахини латте" увеличилось на 900%
Тахини — это паста из молотого кунжута, традиционно используемая в ближневосточной кухне. Её насыщенный ореховый вкус и кремовая текстура делают её идеальным дополнением к кофе. Тахини богата полезными жирами, белком, кальцием и железом, что делает тахини-латте не только вкусным, но и питательным напитком .
Для приготовления тахини-латте вам понадобятся:
1 столовая ложка тахини
1 чайная ложка мёда или кленового сиропа
1 порция эспрессо или 1/2 чашки крепкого кофе
1/2 чашки молока (можно использовать растительное)
Щепотка соли и кардамона по вкусу.
Смешайте все ингредиенты в блендере до получения однородной пенистой массы. Подавайте горячим или со льдом, посыпав сверху корицей или кунжутом для украшения.
Ла́тте (английский сокращённый вариант от итал. caffè latte [kaffeˈlatːe] — «кофе с молоком») — кофейный напиток на основе молока, представляющий собой трёхслойную смесь из молочной пены, молока (latte) и кофе эспрессо.
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