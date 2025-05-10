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Замороженный горошек полезнее свежего? Разбираемся с популярным продуктом

2:10
Еда

Замороженный зелёный горошек — это не просто удобный продукт, который всегда под рукой. Он может быть даже полезнее, чем свежий, особенно если учитывать современные методы быстрой заморозки. Благодаря высокой пищевой ценности он заслуженно получает статус суперфуда.

Зеленый горошек
Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зеленый горошек

Почему замороженный горошек — это суперфуд

По мнению соучредителя Zoe Health Тима Спектора, замороженный зелёный горошек — настоящий суперфуд. Он не только поддерживает здоровье кишечника, но и является отличным источником растительного белка. Всего 100 граммов в день могут принести ощутимую пользу организму.

В 80 граммах варёного зелёного горошка содержится:

  • 5,4 г белка

  • 4,5 г клетчатки

  • 13 мг витамина C

  • 1,2 мг железа

Это делает его отличным дополнением к рациону, особенно для тех, кто стремится сократить потребление мяса.

Замороженный или свежий

Многие считают, что свежие овощи всегда полезнее. Однако исследования показывают, что замороженные овощи, особенно если они были быстро заморожены сразу после сбора, могут сохранять больше витаминов и минералов, чем свежие, которые долго хранились или транспортировались.

Например, зелёный горошек теряет около половины содержания витамина C уже через два дня после сбора. Быстрая заморозка помогает сохранить этот и другие важные питательные вещества.

Как включить замороженный горошек в рацион

Замороженный зелёный горошек универсален в приготовлении:

  • Добавляйте его в супы и рагу для насыщенного вкуса и текстуры

  • Используйте в салатах или гарнирах, просто отварив или обжарив

  • Приготовьте пюре или хумус из горошка для разнообразия

  • Добавьте в омлеты или пасту для яркости и пользы

Он готовится быстро, не требует сложной обработки и подходит для множества блюд, делая ваш рацион более разнообразным и полезным.

Уточнения

Горо́шек консерви́рованный — зелёный горошек, сохранённый с помощью способа консервации.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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