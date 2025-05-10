Мальчик нашёл гриб размером с голову: удивительная находка в американском лесу

1 мая 2025 года Джеремайя Уиксон опубликовал в социальной сети фото мальчика, держащего огромный сморчок, а также снимки кузова пикапа, заполненного такими же грибами. Грибы были найдены вдоль забора в центральной части Миссури. Некоторые экземпляры достигали почти 30 см в длину и были толще руки мальчика.
Фото быстро стали вирусными, собрав более 12 000 лайков, сотни репостов и комментариев. Грибники со всей страны сравнивали находки с поленьями и делились собственными историями.
Однако не все разделяли восторг. Некоторые комментаторы предостерегали, что такие крупные сморчки могут быть червивыми или перезревшими. Но дикий повар и заядлый грибник Рикки Фолгер развеял сомнения.
"Вы всегда должны замачивать сморчки любого размера в холодной подсоленной воде на 10-15 минут, чтобы очистить их от насекомых, песка и других мелких частиц, которые могут застрять в порах. Это не самое приятное на вкус," — говорит Фолгер.
Он также советует разрезать особенно крупные экземпляры пополам, чтобы убедиться, что внутри нет сюрпризов.
"При достижении больших размеров сморчки могут терять свою естественную губчатую текстуру. В этом случае лучше всего фаршировать их или жарить. Вы также можете высушить их и измельчить в порошок, который станет отличной приправой. Ризотто было бы отличным вариантом для этих сморчков", — добавляет он.
Так или иначе, у Джеремайи Уиксона и его юного напарника теперь есть доказательства своей уникальной находки — и целый багаж идей, как превратить её в кулинарное чудо.
Гриб — разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов.
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