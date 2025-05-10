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Мальчик нашёл гриб размером с голову: удивительная находка в американском лесу

1:54
Еда

1 мая 2025 года Джеремайя Уиксон опубликовал в социальной сети фото мальчика, держащего огромный сморчок, а также снимки кузова пикапа, заполненного такими же грибами. Грибы были найдены вдоль забора в центральной части Миссури. Некоторые экземпляры достигали почти 30 см в длину и были толще руки мальчика.

Ложный моховик
Фото: commons.wikimedia.org by boletebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ложный моховик

Фото быстро стали вирусными, собрав более 12 000 лайков, сотни репостов и комментариев. Грибники со всей страны сравнивали находки с поленьями и делились собственными историями.

Однако не все разделяли восторг. Некоторые комментаторы предостерегали, что такие крупные сморчки могут быть червивыми или перезревшими. Но дикий повар и заядлый грибник Рикки Фолгер развеял сомнения.

"Вы всегда должны замачивать сморчки любого размера в холодной подсоленной воде на 10-15 минут, чтобы очистить их от насекомых, песка и других мелких частиц, которые могут застрять в порах. Это не самое приятное на вкус," — говорит Фолгер.

Он также советует разрезать особенно крупные экземпляры пополам, чтобы убедиться, что внутри нет сюрпризов.

"При достижении больших размеров сморчки могут терять свою естественную губчатую текстуру. В этом случае лучше всего фаршировать их или жарить. Вы также можете высушить их и измельчить в порошок, который станет отличной приправой. Ризотто было бы отличным вариантом для этих сморчков", — добавляет он.

Так или иначе, у Джеремайи Уиксона и его юного напарника теперь есть доказательства своей уникальной находки — и целый багаж идей, как превратить её в кулинарное чудо.

Уточнения

Гриб — разговорно-обиходное название плодовых тел грибов-макромицетов. 

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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