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Семена чиа: суперфуд, который вы недооценивали

1:56
Еда

Семена чиа — это маленькие, но мощные суперфуды, которые могут принести значительную пользу вашему здоровью. Они богаты клетчаткой, белком, омега-3 жирными кислотами и антиоксидантами. Однако, чтобы извлечь максимальную пользу из этих семян, важно знать, как правильно их употреблять.

Семена чиа
Фото: commons.wikimedia.org by formulatehealth, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Семена чиа

Как употреблять семена чиа

Семена чиа можно употреблять в различных формах:

  • Замоченные в жидкости: при замачивании в воде или другом напитке семена чиа образуют гелеобразную массу, которая может быть добавлена в смузи, йогурты или десерты.

  • Добавление в выпечку: семена чиа можно добавлять в тесто для хлеба, маффинов или печенья, чтобы увеличить содержание клетчатки и питательных веществ.

  • Посыпка на блюда: сухие семена чиа можно посыпать на салаты, каши или йогурты для дополнительного хруста и питательной ценности.

Польза для здоровья

Семена чиа могут способствовать улучшению пищеварения, снижению уровня холестерина и сахара в крови, а также поддержанию здорового веса. Их высокое содержание клетчатки помогает чувствовать себя сытым дольше, что может помочь в контроле аппетита.

Важные советы

  • Пейте достаточно воды: поскольку семена чиа впитывают жидкость, важно пить достаточное количество воды, чтобы избежать обезвоживания.

  • Начинайте с малого: если вы впервые пробуете семена чиа, начните с небольшой порции, чтобы увидеть, как ваш организм реагирует.

Хранение: храните семена чиа в прохладном, сухом месте в герметичном контейнере, чтобы сохранить их свежесть.

Семена чиа не только улучшают пищеварение, но и способствуют снижению уровня сахара в крови. Они также помогают дольше сохранять чувство сытости, сообщает Медпульс.

Уточнения

Чиа белая или Шалфей испанский (лат. Salvia hispanica) — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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