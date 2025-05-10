Столовая СССР. Пюре с подливкой и чай в гранёном: что ели миллионы каждый день

2:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская столовая — это не просто место приёма пищи, а важнейший социальный институт, через который ежедневно проходили миллионы граждан: рабочие, студенты, инженеры, учителя, школьники.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть Столовая

Здесь формировался кулинарный вкус целой эпохи, и даже сегодня ностальгия по пюре с подливкой и котлете по-домашнему остаётся живой.

Формат "номерной": от Гипромяса до техникума

Столовые при заводах, НИИ, школах, институтах, вокзалах — были повсюду.

Работали по принципу самообслуживания: поднос, металлический лоток, касса — и в бой.

Цены — государственные, субсидированные, так что поесть можно было буквально за копейки.

Главное в меню

Один из самых популярных наборов:

Пюре с подливкой или тушёной капустой

Котлета (домашняя или рубленая)

Компот или чай с сахаром

Ржаной хлеб на краешке тарелки

Также в ходу были:

Щи, борщ, солянка

Омлет с сосиской

Макароны по-флотски

Кисель или манка на десерт

"Гранёный" чай и "три копейки"

Чай наливали в гранёные стаканы в подстаканниках, часто с лимоном. Пить его можно было с сахаром, который раздавался в кулёчках. Иногда рядом стояла баночка с "брусничным вареньем", если столовая относилась к "повышенной категории".

Атмосфера

Алюминиевые ложки и вилки, пластиковые подносы и общие столы. Звук гремящих тарелок, запах капусты и жареного лука, громкое "Следующий!".

Простые, знакомые лица — все ели одно и то же, независимо от должности или зарплаты.

Культура еды

Столовая была механизмом уравнивания: профессор и слесарь сидели за соседними столами. Это была не просто еда, а ритуал, социализация, советская "кухонная демократия".

Даже школьные обеды — важная часть взросления: хлеб "на второе", компот с косточками, неизменная очередь за булочками.

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### 🕰️ Что осталось сегодня

* Некоторые "советские" столовые до сих пор работают — и в них по-прежнему можно заказать "комплекс".

* А блюда вроде винегрета, котлеты с гречкой или моркови по-корейски стали кулинарной классикой, пусть и в обновл