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Столовая СССР. Пюре с подливкой и чай в гранёном: что ели миллионы каждый день

2:19
Еда

Советская столовая — это не просто место приёма пищи, а важнейший социальный институт, через который ежедневно проходили миллионы граждан: рабочие, студенты, инженеры, учителя, школьники.

Столовая
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Столовая

Здесь формировался кулинарный вкус целой эпохи, и даже сегодня ностальгия по пюре с подливкой и котлете по-домашнему остаётся живой.

Формат "номерной": от Гипромяса до техникума

  • Столовые при заводах, НИИ, школах, институтах, вокзалах — были повсюду.
  • Работали по принципу самообслуживания: поднос, металлический лоток, касса — и в бой.
  • Цены — государственные, субсидированные, так что поесть можно было буквально за копейки.

Главное в меню

  • Один из самых популярных наборов:
  • Пюре с подливкой или тушёной капустой
  • Котлета (домашняя или рубленая)
  • Компот или чай с сахаром
  • Ржаной хлеб на краешке тарелки

Также в ходу были:

  • Щи, борщ, солянка
  • Омлет с сосиской
  • Макароны по-флотски
  • Кисель или манка на десерт

"Гранёный" чай и "три копейки"

Чай наливали в гранёные стаканы в подстаканниках, часто с лимоном. Пить его можно было с сахаром, который раздавался в кулёчках. Иногда рядом стояла баночка с "брусничным вареньем", если столовая относилась к "повышенной категории".

Атмосфера

Алюминиевые ложки и вилки, пластиковые подносы и общие столы. Звук гремящих тарелок, запах капусты и жареного лука, громкое "Следующий!".

Простые, знакомые лица — все ели одно и то же, независимо от должности или зарплаты.

Культура еды

Столовая была механизмом уравнивания: профессор и слесарь сидели за соседними столами. Это была не просто еда, а ритуал, социализация, советская "кухонная демократия".

Даже школьные обеды — важная часть взросления: хлеб "на второе", компот с косточками, неизменная очередь за булочками.

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### 🕰️ Что осталось сегодня

* Некоторые "советские" столовые до сих пор работают — и в них по-прежнему можно заказать "комплекс".
* А блюда вроде винегрета, котлеты с гречкой или моркови по-корейски стали кулинарной классикой, пусть и в обновл

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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