Даже те, кто не любит тыкву, просят добавку: самый нежный суп в этом сезоне

Это не просто суп — это осень в тарелке. Бархатная текстура, сладковатая тыква, солоноватый бекон, хрустящие крутоны и капля тыквенного масла сверху. Никакой спешки: всё медленно томится, запекается и соединяется в один насыщенный, согревающий вкус.
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Суп-пюре из брокколи
Ингредиенты (на 6 порций)
Тыква (мякоть) — 1 кг
Морковь — 100 г
Сельдерей — 80 г
Лук — 130 г
Болгарский перец — 100 г
Сливки 33% — 400 мл
Паприка (сладкая, молотая) — по вкусу
Бекон (сырокопчёный) — 6 ломтиков
Батон — для крутонов
Масло растительное — 2-3 ст. л. (для крутонов)
Масло тыквенных семян (нерафинированное) — по вкусу
Как приготовить
Очистите тыкву, нарежьте крупными кусками и выложите на противень, смазанный маслом. Запекайте в духовке при 220 °C примерно 30 минут до мягкости и лёгкой карамелизации.
Пока тыква запекается, нарежьте морковь, сельдерей, лук и болгарский перец. Обжарьте всё в кастрюле с толстым дном на растительном масле до румяности. Посолите, поперчите.
Добавьте в кастрюлю запечённую тыкву и примерно 400 мл воды. Доведите до кипения, затем измельчите всё погружным блендером до однородности.
Добавьте сливки, снова доведите до лёгкого кипения. При необходимости — подкорректируйте соль. Снимите с огня.
Батон нарежьте кубиками, слегка подсушите в духовке. Затем сбрызните маслом, добавьте немного любимых специй и допеките до хруста.
На сухой сковороде обжарьте ломтики бекона до хрустящей корочки. Можно разрезать их на кусочки или оставить целыми.
Разлейте горячий суп по тарелкам. В центр каждой положите ломтик бекона, посыпьте крутонами, чуть паприки и пару капель тыквенного масла — для аромата и глубины.
Уточнения
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).