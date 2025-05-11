Даже те, кто не любит тыкву, просят добавку: самый нежный суп в этом сезоне

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Это не просто суп — это осень в тарелке. Бархатная текстура, сладковатая тыква, солоноватый бекон, хрустящие крутоны и капля тыквенного масла сверху. Никакой спешки: всё медленно томится, запекается и соединяется в один насыщенный, согревающий вкус.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты (на 6 порций)

Тыква (мякоть) — 1 кг

Морковь — 100 г

Сельдерей — 80 г

Лук — 130 г

Болгарский перец — 100 г

Сливки 33% — 400 мл

Паприка (сладкая, молотая) — по вкусу

Бекон (сырокопчёный) — 6 ломтиков

Батон — для крутонов

Масло растительное — 2-3 ст. л. (для крутонов)

Масло тыквенных семян (нерафинированное) — по вкусу

Как приготовить

Очистите тыкву, нарежьте крупными кусками и выложите на противень, смазанный маслом. Запекайте в духовке при 220 °C примерно 30 минут до мягкости и лёгкой карамелизации. Пока тыква запекается, нарежьте морковь, сельдерей, лук и болгарский перец. Обжарьте всё в кастрюле с толстым дном на растительном масле до румяности. Посолите, поперчите. Добавьте в кастрюлю запечённую тыкву и примерно 400 мл воды. Доведите до кипения, затем измельчите всё погружным блендером до однородности. Добавьте сливки, снова доведите до лёгкого кипения. При необходимости — подкорректируйте соль. Снимите с огня. Батон нарежьте кубиками, слегка подсушите в духовке. Затем сбрызните маслом, добавьте немного любимых специй и допеките до хруста. На сухой сковороде обжарьте ломтики бекона до хрустящей корочки. Можно разрезать их на кусочки или оставить целыми. Разлейте горячий суп по тарелкам. В центр каждой положите ломтик бекона, посыпьте крутонами, чуть паприки и пару капель тыквенного масла — для аромата и глубины.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

