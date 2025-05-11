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Даже те, кто не любит тыкву, просят добавку: самый нежный суп в этом сезоне

2:09
Еда

Это не просто суп — это осень в тарелке. Бархатная текстура, сладковатая тыква, солоноватый бекон, хрустящие крутоны и капля тыквенного масла сверху. Никакой спешки: всё медленно томится, запекается и соединяется в один насыщенный, согревающий вкус.

Суп-пюре из брокколи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты (на 6 порций)

  • Тыква (мякоть) — 1 кг
  • Морковь — 100 г
  • Сельдерей — 80 г
  • Лук — 130 г
  • Болгарский перец — 100 г
  • Сливки 33% — 400 мл
  • Паприка (сладкая, молотая) — по вкусу
  • Бекон (сырокопчёный) — 6 ломтиков
  • Батон — для крутонов
  • Масло растительное — 2-3 ст. л. (для крутонов)
  • Масло тыквенных семян (нерафинированное) — по вкусу

Как приготовить

  1. Очистите тыкву, нарежьте крупными кусками и выложите на противень, смазанный маслом. Запекайте в духовке при 220 °C примерно 30 минут до мягкости и лёгкой карамелизации.
  2. Пока тыква запекается, нарежьте морковь, сельдерей, лук и болгарский перец. Обжарьте всё в кастрюле с толстым дном на растительном масле до румяности. Посолите, поперчите.
  3. Добавьте в кастрюлю запечённую тыкву и примерно 400 мл воды. Доведите до кипения, затем измельчите всё погружным блендером до однородности.
  4. Добавьте сливки, снова доведите до лёгкого кипения. При необходимости — подкорректируйте соль. Снимите с огня.
  5. Батон нарежьте кубиками, слегка подсушите в духовке. Затем сбрызните маслом, добавьте немного любимых специй и допеките до хруста.
  6. На сухой сковороде обжарьте ломтики бекона до хрустящей корочки. Можно разрезать их на кусочки или оставить целыми.
  7. Разлейте горячий суп по тарелкам. В центр каждой положите ломтик бекона, посыпьте крутонами, чуть паприки и пару капель тыквенного масла — для аромата и глубины.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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