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Блюдо, которое спасает обед за 20 минут — грибы в пряном соусе

1:39
Еда

Бюджетное, быстрое и вкусное блюдо, которое отлично впишется в постный обед, уютный ужин или просто в ситуацию, когда "надо что-то приготовить из ничего". Любимые грибы в пряном томатном соусе — это всегда хорошая идея, особенно с гарниром: рисом, гречкой, картофелем или пастой.

Паста с грибами
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с грибами

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Свежие грибы — 500 г
  • Томатный сок — 200 г
  • Репчатый лук — 1-2 шт.
  • Растительное масло — 30 г
  • Соль — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Любимые специи — по вкусу (подойдёт орегано, паприка, тимьян, лавровый лист)

Как готовить

  1. Почистите и нарежьте лук — кубиками или полукольцами, как больше нравится. Это будет основа аромата.
  2. Грибы промойте, при необходимости очистите. Нарежьте — пластинками, крупными кусочками или как вам удобнее.
  3. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите лук и обжаривайте на среднем огне до мягкости и лёгкой золотистости — 2-4 минуты.
  4. К обжаренному луку добавьте грибы. Перемешайте и готовьте всё вместе ещё 5-7 минут, пока грибы не пустят сок. Приправьте солью, перцем и специями.
  5. Залейте содержимое сковороды томатным соком. Убавьте огонь до минимума и тушите ещё 5-6 минут. Соус должен слегка загустеть, а грибы впитать аромат.
  6. Подавайте горячими — с гарниром, тёплым хлебом или даже просто так, ложкой. Это вкусно в любом виде.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Блюдо, которое спасает обед за 20 минут — грибы в пряном соусе
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