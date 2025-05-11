Блюдо, которое спасает обед за 20 минут — грибы в пряном соусе

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Бюджетное, быстрое и вкусное блюдо, которое отлично впишется в постный обед, уютный ужин или просто в ситуацию, когда "надо что-то приготовить из ничего". Любимые грибы в пряном томатном соусе — это всегда хорошая идея, особенно с гарниром: рисом, гречкой, картофелем или пастой.

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Паста с грибами

Ингредиенты (на 4 порции)

Свежие грибы — 500 г

Томатный сок — 200 г

Репчатый лук — 1-2 шт.

Растительное масло — 30 г

Соль — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Любимые специи — по вкусу (подойдёт орегано, паприка, тимьян, лавровый лист)

Как готовить

Почистите и нарежьте лук — кубиками или полукольцами, как больше нравится. Это будет основа аромата. Грибы промойте, при необходимости очистите. Нарежьте — пластинками, крупными кусочками или как вам удобнее. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите лук и обжаривайте на среднем огне до мягкости и лёгкой золотистости — 2-4 минуты. К обжаренному луку добавьте грибы. Перемешайте и готовьте всё вместе ещё 5-7 минут, пока грибы не пустят сок. Приправьте солью, перцем и специями. Залейте содержимое сковороды томатным соком. Убавьте огонь до минимума и тушите ещё 5-6 минут. Соус должен слегка загустеть, а грибы впитать аромат. Подавайте горячими — с гарниром, тёплым хлебом или даже просто так, ложкой. Это вкусно в любом виде.

Уточнения

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

