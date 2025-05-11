Блюдо, которое спасает обед за 20 минут — грибы в пряном соусе
1:39
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11.05.2025 18:37
Бюджетное, быстрое и вкусное блюдо, которое отлично впишется в постный обед, уютный ужин или просто в ситуацию, когда "надо что-то приготовить из ничего". Любимые грибы в пряном томатном соусе — это всегда хорошая идея, особенно с гарниром: рисом, гречкой, картофелем или пастой.
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паста с грибами
Ингредиенты (на 4 порции)
Свежие грибы — 500 г
Томатный сок — 200 г
Репчатый лук — 1-2 шт.
Растительное масло — 30 г
Соль — по вкусу
Чёрный перец — по вкусу
Любимые специи — по вкусу (подойдёт орегано, паприка, тимьян, лавровый лист)
Как готовить
Почистите и нарежьте лук — кубиками или полукольцами, как больше нравится. Это будет основа аромата.
Грибы промойте, при необходимости очистите. Нарежьте — пластинками, крупными кусочками или как вам удобнее.
Разогрейте сковороду с маслом. Выложите лук и обжаривайте на среднем огне до мягкости и лёгкой золотистости — 2-4 минуты.
К обжаренному луку добавьте грибы. Перемешайте и готовьте всё вместе ещё 5-7 минут, пока грибы не пустят сок. Приправьте солью, перцем и специями.
Залейте содержимое сковороды томатным соком. Убавьте огонь до минимума и тушите ещё 5-6 минут. Соус должен слегка загустеть, а грибы впитать аромат.
Подавайте горячими — с гарниром, тёплым хлебом или даже просто так, ложкой. Это вкусно в любом виде.
Уточнения
(лат. Грибы́ Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру